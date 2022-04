À presque moitié prix, le Xiaomi Mi 11i 5G est le bon deal pour changer de smartphone

Le Xiaomi Mi 11i 5G est un smartphone qui profitait d'un excellent rapport qualité/prix à sa sortie. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec un prix qui chute à seulement 399 euros au lieu de 699 euros, pour la version avec 256 Go de stockage.

Excellent à sa sortie il y a près d’un an, le Xiaomi Mi 11i 5G s’est bonifié avec le temps grâce à des baisses de prix progressives qui le rendent toujours aussi attractif. Et même avec l’arrivée du nouveau processeur Qualcomm, le smartphone de Xiaomi propulsé par la puce Snapdragon 888 a de bons restes à l’heure actuelle. Aujourd’hui disponible à moins de 400 euros, le Mi 11i est idéal pour profiter d’une expérience premium sans payer le prix fort.

En quoi le Xiaomi Mi 11i est un bon smartphone ?

Il dispose d’une dalle AMOLED à 120 Hz ;

Il ne manque pas de puissance grâce au Snapdragon 888 + 8 Go de RAM ;

Il possède un capteur de 108 mégapixels ;

Et délivre un bon son avec ses haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Lancé à 699 euros, le Xiaomi Mi 11i (8+256 Go) compatible 5G est dorénavant disponible à 399 euros chez Red By SFR.

Un smartphone toujours puissant

Sorti l’an dernier le Mi 11i n’est pas dénué d’intérêt, car il a la particularité de présenter des caractéristiques premium à un tarif un peu plus accessible. Aujourd’hui il fait même partie des smartphones les plus abordables pour bénéficier de la grande puissance de la puce haut de gamme de Qualcomm en 2021. Couplée avec 8 Go de mémoire vive, cette configuration délivre toujours de bonnes performances pour que le smartphone exécute toutes les tâches du quotidien, même les jeux gourmands sans problème. De plus, la puce permet d’accéder au nouveau réseau 5G.

Même les amateurs de photos ne devraient pas être déçus. Le module photo du Mi 11i composé de trois capteurs (108 + 8 + 5 mégapixels) est très efficace et offre une belle polyvalence. Le capteur principal parvient à proposer un rendu assez fidèle à la réalité, quant aux modes macro et grand-angle ils sont bien pensés. Et une fois la nuit tombée, les clichés sont plutôt réussis notamment grâce à sa technologie Dual Native ISO, mais les photos sont assez éloignées de la réalité. Côté vidéo, il est capable d’enregistrer jusqu’en 8K à 30 images par seconde.

Avec les bons compromis

Étant une version plus allégée, la firme chinoise effectue quelques compromis pour faire baisser le prix de la facture. C’est pourquoi le Mi 11i ne reprend pas les bords incurvés de ses aînés ni la même définition en WQHD. Il opte plutôt pour écran plat en FHD+ qui reste excellent avec des couleurs équilibrées, et une bonne luminosité grâce à la technologie OLED. On retrouve même un taux de rafraichissement à 120 Hz pour une meilleure fluidité dans l’interface. C’est très agréable pour regarder du contenu, et ça l’est encore plus avec les deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

En ce qui concerne l’autonomie, même si la batterie a été revue à la baisse par rapport à celle du Xiaomi Mi 11 classique, elle reste endurante pour faire tenir le smartphone toute la journée, voire plus selon votre utilisation. La charge rapide est également de la partie, donc si vous avez été trop énergivore au cours de la journée, vous pourrez toujours récupérer rapidement des pourcentages avec la charge rapide de 30 W qui peut faire passer le téléphone de 0 à 50 % en 45 minutes. En revanche, pas de charge sans fil à l’horizon.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 11i 5G.

Les meilleurs smartphones à moins de 500 euros

Afin de comparer le Xiaomi Mi 11i 5G avec les meilleures références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022.

