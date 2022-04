Amazon propose de nouveau un pack de surveillance très complet à -58 %

Si Xiaomi propose une avalanche de promotions sur son site, le géant Amazon n’hésite pas à faire de même, et propose un pack idéal pour surveiller le pas de votre porte pour moins de 60 euros.

Si vous souhaitez sécuriser votre domicile sans pour autant investir une grosse somme d’argent, nous avons le bon plan qu’il vous faut. Amazon propose un système de surveillance efficace, complet et abordable avec la sonnette connectée Ring et l’écran connecté Echo Show 5 2021, le tout pour seulement 59 euros. Ces deux produits fonctionnent de pair profitant tous deux des skills d’Alexa, c’est le parfait combo pour garder un œil chez vous sans difficulté.

Qu’est-ce que l’on retrouve dans ce pack ?

Un écran connecté de 5,5 pouces avec un format compact

Avec une caméra HD intégrée

Une sonnette raccordée avec une définition en 1080p

La compatibilité avec l’assistant vocal d’Amazon

Au lieu de 144,98 euros si vous achetiez ces deux produits séparément, le pack réunissant l’Echo Show 5 2021 et la Ring Video Doorbell Wired est disponible en promotion à seulement 59,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’enceinte Google Nest Hub 2e génération. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un écran connecté avec plein de possibilités…

L’Echo Show 5 de deuxième génération reprend le même design que le modèle précédent. On retrouve un écran de 5,5 pouces qui lui confère un format très compact, parfait pour s’installer sur une table de chevet. Sa petite diagonale est amplement suffisante pour afficher la météo, l’heure, votre agenda, une recette, de faire défiler des photos ou même de regarder vos films et séries préférées grâce aux applications disponibles, comme, Prime Video, Netflix, YouTube. Ce deuxième modèle dispose aussi d’un système de visioconférence grâce à sa petite caméra intégrée. Ainsi vous allez pouvoir des appels vidéos avec, et même l’utiliser comme caméra de surveillance intérieure pour savoir ce qui se passez vous. Et si vous ne souhaitez pas que la caméra soit active, il suffira d’activer le petit cache de la caméra situé sur le haut du produit.

Accompagnée d’une sonnette qui fait office de caméra

On retrouve dans ce bon plan la Ring Video Doorbell Wired. Il s’agit d’une petite sonnette à raccorder à vos fils de sonnette existants. Discrète et compacte, vous allez pouvoir communiquer avec votre visiteur vocalement tout en voyant qui sonne à votre porte grâce à la caméra intégrée. Elle offre une définition en 1080p, pour fournir des images détaillées, même de nuit d’ailleurs, car cette sonnette dispose d’une vision nocturne. Elle dispose même d’un angle de vision de 155° à l’horizontale, qui va permettre d’afficher le plus de choses possible. Elle est également capable de détecter les mouvements.

Et grâce à l’Echo Show 5, vous pourrez par exemple demander à Alexa de vous montrer ce qu’il se passe devant votre domicile, parler aux visiteurs se trouvant à votre porte ou de vous avertir si la sonnette détecte un mouvement dehors.

N’hésitez pas à consulter la fiche produit de l’Echo Show 5 (2e génération) pour en savoir plus.

