Xiaomi Mi Box S : cette box Android TV est à un prix jamais vu sur Cdiscount

Déjà très abordable par rapport aux autres box sous Android TV présentes sur le marché, la Xiaomi Mi Box S est actuellement affichée à un prix encore plus bas puisqu'on la trouve à 44,99 euros chez Cdiscount, contre 69,99 euros habituellement.

Le marché des box sous Android TV a beau être dominé par des solutions comme la Nvidia Shield TV, il existe tout de même d’autres références qui n’en sont pas moins performantes, et qui affichent même des prix moindres. On peut par exemple miser sur la Xiaomi Mi Box S, qui propose non seulement une compatibilité 4K/HDR, mais aussi une expérience utilisateur vraiment fluide. Et le tout, pour un tarif qui pèsera beaucoup moins sur votre budget puisqu’elle est en ce moment disponible à moins de 45 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi Box S

Un boîtier compact et discret

Propose la 4K à 60 ips

Toujours l’interface fluide Android TV

Initialement proposée à 69,99 euros, la Xiaomi Mi Box S est maintenant disponible à 44,99 euros chez Cdiscount.

Un boîtier discret, mais puissant

Pour concevoir sa Mi Box S, Xiaomi a évité les fioritures et a décidé de plutôt proposer un boîtier noir carré aux formes arrondies ; un design qui a surtout l’avantage de se fondre dans toutes les décorations. La box se fait donc discrète, posée sur un meuble TV. Mais c’est davantage ce que contiennent ses entrailles qui vont ici nous intéresser. En effet, la Mi Box S embarque une puce Amlogic S905X qui comprend un processeur ARM Cortex-A53 à 1,5 GHz et une puce graphique Mali 450 à 750 MHz, le tout complété par 2 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage interne.

Avec une telle configuration, ce boîtier multimédia est capable de faire tourner quelques jeux 3D présents sur le Play Store, mais ce ne sera pas là où il marquera le plus de points. Il pourra surtout assurer une compatibilité avec la 4K à 60 images par seconde ainsi qu’avec le HDR10 pour vous permettre de visionner une foule de contenus dans la meilleure qualité d’image possible.

L’expérience fluide permise par Android TV

La Mi Box S de Xiaomi a également un autre atout de taille : Android TV. Ce système d’exploitation fait tout simplement partie des meilleures solutions existantes. Expérience fluide et intuitive garantie. Les applications phares seront bel et bien présentes sur le Play Store, et l’OS pourra même vous proposer des recommandations sur la page d’accueil. Google Assistant sera aussi de la partie (un bouton sur la télécommande sera présent pour pouvoir le solliciter facilement), de même que la fonction Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Enfin, côté connectique, la Mi Box S comporte un port Ethernet et un port USB, pratique pour connecter une manette, par exemple.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Box S.

