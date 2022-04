Ce smartphone est tout aussi intéressant que le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G grâce à cette offre

Le Realme 9 Pro+ est un smartphone milieu de gamme qui vient concurrencer le Redmi Note 11 Pro+ 5G de Xiaomi. Plus abordable que son rival, il devient encore moins cher aujourd'hui en passant de 429,99 euros à 365,48 euros pour sa version 8+256 Go.

Si la série 8 de Realme a été une réussite, la nouvelle gamme vient relever davantage le niveau. Le constructeur a sorti trois nouveaux smartphones, dont un particulièrement intéressant : le Realme 9 Pro+. Il est le plus haut de la gamme de la série, et présente une fiche technique solide avec un prix contenu. Ce smartphone apporte même un meilleur rapport qualité-prix que Xiaomi, car il perd 65 euros de son prix pour devenir plus abordable que le Redmi Note 11 Pro+ de son rival chinois.

Ce qu’il faut retenir du Realme 9 Pro+

Un écran OLED de 6,4 pouces

Un design qui réserve quelques surprises

Un capteur Sony IMX 766 de 50 mégapixels

Si la version 8+256 Go du Realme 9 Pro+ est affichée à 429,99 euros, sur Amazon elle passe à 365,48 euros grâce à une remise immédiate de 15 %.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 9 Pro+. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une touche d’originalité chez Realme

Face à son concurrent, le Realme 9 Pro+ à une particularité plutôt sympathique. À la manière d’un caméléon, le smartphone se présente au dos sous différentes couleurs en fonction des reflets du soleil. Assez original et élégant, le Realme 9 Pro+ se démarque aussi par sa finesse, avec 7,9 mm d’épaisseur seulement. Avec une diagonale de 6,4 pouces, il se montre plus « compact » que le Redmi Note 11 Pro+ 5G, et offre une meilleure prise en main. Équipé également d’une dalle AMOLED en FHD+, le smartphone de Realme se limite à du 90 Hz, quand celui de Xiaomi propose du 120 Hz. La navigation reste toutefois fluide et agréable.

Côté photo, Realme a souhaité a amélioré cet aspect et mise sur un capteur Sony IMX 766 de 50 mégapixels. Habituellement sur des smartphones beaucoup plus premium, ce capteur est capable de capter plus de lumière pour augmenter la luminosité de chaque cliché, mais aussi de réduire l’effet de flou grâce à système de stabilisation optique et logiciel. Deux autres capteurs, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels viennent compléter ce module.

Une fiche technique aussi costaud

Concernant ses performances, le Realme 9 Pro+ est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 920 5G, soit la même puce que l’on retrouve sur le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Couplée à 8 Go de mémoire vive, cette configuration va assurer une expérience utilisateur fluide en toute circonstance, avec même la possibilité de lancer des jeux gourmands. Cette puce permet également d’apporter le réseau 5G. Il tourne sous Android 12 avec l’interface Realme UI.

Quant à l’autonomie, les deux smartphones chinois se targuent de s’équiper d’une batterie de 4 500 mAh. Un avantage et pas des moindres, du côté de chez Xiaomi qui propose une charge rapide de 120 W. En 15 minutes, le téléphone est à 100 %. Realme garde quand même un bon score grâce à sa charge SuperDart de 60 W, qui permet de recharger entièrement le smartphone en 30 minutes.

Trouver le meilleur rapport qualité-prix

Afin de comparer le 11T de Xiaomi avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.