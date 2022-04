Cdiscount est le premier à faire autant baisser le prix de l’iPhone 13 mini

L'iPhone 13 mini est le smartphone en même temps compact et haut de gamme pour la firme de Cupertino. Les récentes références d'Apple ne sont pas souvent affichées avec une promotion intéressante, mais le plus petit modèle fait aujourd'hui une exception et passe de 809 euros à seulement 711 euros chez Cdiscount.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, seul Apple est réellement présent sur le marché des smartphones compacts. La marque à la Pomme a d’ailleurs récemment agrandi sa famille des petits gabarits en commercialisant son nouvel iPhone SE compatible 5G, mais si vous souhaitez profiter d’une expérience plus haut de gamme que ce que propose ce dernier, c’est vers l’iPhone 13 mini qu’il faut se diriger, d’autant plus qu’il bénéficie actuellement d’une réduction de presque 100 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 13 mini

Le format compact avec un écran OLED de 5,4 pouces

L’amélioration de l’autonomie par rapport au 12 mini

La même puissance que les autres iPhone 13

La qualité des photos est au rendez-vous

Au lieu de 809 euros habituellement, l’iPhone 13 mini avec 128 Go de stockage est aujourd’hui en promotion à 711 euros sur Cdiscount. Le smartphone est disponible en plusieurs coloris à ce prix : vert, bleu et blanc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 13 mini. Le tableau se met à jour automatiquement.

La même taille qu’avant, mais pas la même autonomie

L’iPhone 13 mini fait partie de la dernière génération des smartphones premium d’Apple. Côté design, il reprend les bords droits introduits par l’iPhone 12, avec un contour en aluminium, bien évidemment tout en rondeur sur les pointes. La force de ce téléphone, c’est sans aucun doute son format compact grâce à un écran OLED qui propose une diagonale de seulement 5,4 pouces. C’est très agréable en main, mais peut-être un peu moins pratique pour regarder des vidéos. Ceci étant dit, la dalle est de bonne qualité avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels à 476 ppp, où le seul regret est le taux de rafraichissement bloqué à 60 Hz.

Comme vous le savez, plus un smartphone est petit et plus l’autonomie est réduite, car moins de place pour loger un accumulateur à grosse capacité. Cependant, la firme de Cupertino a fait des progrès par rapport à l’iPhone 12 mini, puisqu’elle annonce que le nombre passe de 15 à 17 heures pour de la lecture vidéo, selon la marque. Le 13 mini est donc plus endurant que le précédent et a maintenant toutes les cartes en main pour tenir facilement une journée entière. La recharge filaire a également été améliorée, puisqu’il suffit de 30 minutes pour récupérer 50 % de batterie avec un chargeur 20 W. La charge sans fil MagSafe (15 W) est toujours de la partie.

Puissant, mais pas Pro

Sans surprise, l’iPhone 13 mini embarque la puce A15 qui est tout simplement l’un des processeurs les plus puissants du marché actuellement. Vous pourrez lire tous les jeux de l’App Store et profiter, bien entendu, d’une expérience utilisateur parfaitement fluide sous la dernière version d’iOS. Il faut toutefois savoir qu’Apple a voulu légèrement le différencier des modèles Pro, puisque les versions mini et classique ont un GPU 4 cœurs alors que la puce A15 des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max possède cette fois-ci 5 cœurs, pour plus d’efficacité.

Les différences avec les modèles Pro continuent sur la partie photo. En effet, le 13 mini embarque un appareil photo 12 + 12 mégapixels tandis que les plus premiums ajoute un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique x3 et le fameux capteur LiDAR. Ceci étant dit, on apprécie tout de même que les capteurs grand-angle et ultra grand-angle de l’iPhone 13 mini sont 92 % plus grands que la génération précédente, dans le but de capter plus de lumière et donc d’afficher plus de détails.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’iPhone 13 mini.

Quel iPhone me convient ?

Afin de savoir quel smartphone d’Apple est fait pour vous, en fonction de votre budget et de vos besoins, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.