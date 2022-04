Ce lot de 2 caméras extérieures qui filment en 2K est à un super prix (-31%)

Vous souhaitez surveiller votre domicile lorsque vous êtes en déplacement ? Amazon propose un pack incluant deux caméras de Eufy Security en promotion à 200,99 euros au lieu de 290,99 euros habituellement.

Investir dans un système de caméras de surveillance peut parfois avoir un coût assez conséquent. Toutefois, de nombreux constructeurs apportent des solutions abordables pour attirer celles et ceux qui ont un budget plus restreint. Eufy propose la Cam 2C Pro, une solution idéale pour surveiller les abords de son domicile, avec un bon rendu d’image et un prix attractif surtout dans ce pack incluant deux caméras remisées à 31 % grâce à un coupon de réduction.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Deux caméras extérieures sans fil facile à installer

Qui alerte en temps réel et filme en 2K (vision nocturne)

Une autonomie de six mois

Proposé initialement à 290,99 euros, le lot de deux caméras Eufy Security Cam 2C Pro (avec HomeBase) passe à 200,99 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction de 90 euros.

Une caméra de surveillance endurante et facile à installer

Eufy Security n’en est pas à sa première caméra connectée, spécialisée dans ce domaine, la marque présente une solution prête à l’emploi avec le modèle Cam 2C Pro. S’il est possible de l’installation à l’intérieur, elle est avant pensée pour l’extérieur avec une certification IP67 pour résister aux intempéries. Le constructeur promet une installation simple et qui demande quelques minutes seulement pour le HomeBase. Quant à son autonomie, Eufy assure 6 mois d’utilisation — de quoi être tranquille pendant un bon moment.

Avec un rendu d’image bien détaillé

Pour en revenir aux caractéristiques de la caméra de surveillance, cette dernière est capable de filmer avec une définition 2K. Avec cette résolution, les images gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. La qualité d’image est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. Avec cette caméra, vous allez pouvoir sécuriser votre domicile de jour comme de nuit, car elle dispose d’un petit projecteur intégré pour avoir des images plus nettes. Une intelligence artificielle est également intégrée pour éviter les fausses alertes, déclenchées par des animaux ou des branches par exemple.

Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. Depuis l’application, il est possible de définir vos propres zones de détection, afin que la caméra vous alerte uniquement lorsque des mouvements sont détectés dans la zone désignée. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie vous allez pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs. À noter, aucun des contenus n’est envoyé sur un serveur dans le Cloud, c’est directement stocké sur une carte SD. Petit plus et pas des moindres : il n’y a pas de frais supplémentaires pour avoir les fonctionnalités citées précédemment.

Bien choisir sa caméra de surveillance

Si vous souhaitez comparer la caméra de surveillance connectée de Eufy Security avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées en 2022.

