La petite tablette de Lenovo ne coûte que 79 € grâce à cette offre sur Cdiscount

La Lenovo Tab M7 de troisième génération est une tablette tactile de seulement 7 pouces, vendue habituellement à 119 euros. Ce n'est déjà pas très cher, mais ça l'est aujourd'hui encore moins grâce à Cdiscount qui la propose à seulement 79 euros.

Lenovo est un acteur très présent sur le marché des tablettes tactiles. Le constructeur chinois propose des références allant du premium jusqu’à l’entrée de gamme et c’est cette dernière catégorie qui va nous intéresser aujourd’hui. Avec sa Tab M7 Gen 3, la marque ne prétend évidemment pas fournir une tablette ultra performante, mais propose un mini format idéal pour les enfants et à tout petit prix, surtout qu’aujourd’hui la tablette profite d’une réduction de 40 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Tab M7 Gen 3

Un petit écran de 7 pouces

Une autonomie jusqu’à 10 heures

Une interface allégée avec Android 11 Go

Au lieu de 119 euros habituellement, la Lenovo Tab M7 Gen 3 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 79 euros sur Cdiscount, soit une remise immédiate de 33 % sur le prix d’origine.

Une petite tablette assez modeste

La Lenovo Tab M7 Gen 3 est une tablette avec un format mini grâce à son écran proposant une diagonale de seulement 7 pouces. La définition de 1 024 x 600 pixels n’est pas très élevée, mais c’est amplement suffisant pour regarder des vidéos ou naviguer sur Internet. Ces deux usages sont assurés par la puce MediaTek MT8166 et la mémoire vive de 2 Go, pour une expérience utilisateur fluide si vous ne faites pas les deux en même temps, mais n’espérez pas jouer à des jeux 3D avec cette configuration. Vous pourrez en revanche lancer quelques jeux en 2D pour occuper vos enfants, ou vous-même.

Avec une batterie de 3 750 mAh, donc moins que la plupart des smartphones actuels, on peut penser que l’autonomie de la petite tablette de Lenovo, mais la marque annonce tout de même 10 heures d’utilisation, que ce soit en lecture vidéo ou en navigation sur Internet. Cela est surtout dû à Android 11 Go, une interface allégée que propose Google pour les appareils les plus modestes, afin de gagner en endurance et en fluidité. Elle se recharge en revanche assez lentement via son port microUSB.

Idéale pour les enfants

Si la Tab M7 Gen 3 peut convenir à n’importe quel adulte pour simplement diffuser du contenu via Chromecast ou faire quelques recherches sur le moteur de Google, elle est surtout pensée pour une utilisation des plus jeunes ayant l’âge de regarder un écran. En effet, la tablette embarque Google Kids Space afin de proposer du contenu pour divertir les enfants, en passant par des applications éducatives, des jeux, des livres et même des vidéos adaptées grâce à YouTube Kids.

Le stockage est ensuite assez restreint avec 32 Go de mémoire interne, mais il est tout de même possible d’étendre la capacité jusqu’à 128 Go grâce au port microSD. Et le petit bonus qui fait plaisir : la présence d’un port jack 3,5 mm pour brancher un casque ou des écouteurs filaires. Bien évidemment, vous pourrez également connecter des appareils sans fil grâce au Bluetooth 5.0.

