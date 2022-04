Le Realme 8 5G est à un excellent prix, mais uniquement aujourd’hui

Le Realme 8 5G est un smartphone entrée de gamme qui comblera la plupart des petits budgets. Il offre de belles choses pour un prix très contenu. On le retrouve au prix de 169,90 euros contre 259 euros à sa sortie grâce à un code promo.

Auparavant, il était difficile de trouver un smartphone à moins de 200 euros, qui propose de bonnes performances sans ralentissement. Mais cette époque est révolue, car les constructeurs mettent tout en œuvre pour satisfaire même celles et ceux avec une petite bourse. Le Realme 8 5G, par exemple, dispose d’une fiche technique solide tout en conservant un prix bas. Il est d’ailleurs en ce moment 90 euros moins chers par rapport à son prix d’origine grâce à un code promo valable uniquement aujourd’hui.

Le Realme 8 5G propose …

Un écran IPS LCD de 6,5 pouces rafraîchi à 90 Hz

Une grosse batterie de 5 000 mAh pour 2 jours d’autonomie

Un processeur efficace qui apporte la 5G

Lancé au prix de 259 euros, le Realme 8 5G (128 Go) passe à 169,90 sur Cdiscount grâce au code 10DES99. Et si vous êtes membres Cdiscount à volonté, le smartphone chute à 154,90 euros avec le code CDAV25EUROS.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 8 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone convaincant pour cette tranche de prix

Pour un smartphone entrée de gamme, il faut saluer les performances du Realme 8 5G. Avec une puce MediaTek Dimensity 700 couplé à 6 Go de mémoire vive, il assure une expérience utilisateur fluide que ce soit pour le multitâche et mêmes les jeux gourmands dans des conditions graphiques toutefois revues à la baisse. Et, cette puce a le mérite d’apporter une compatibilité avec le réseau 5G. À noter, il tourne sous Android 11 avec l’interface Realme UI 2.0.

On apprécie également son écran IPS LCD de 6,5 pouces affiche une définition Full HD+ qui se montre très bon, avec des couleurs justes, une bonne luminosité, et un excellent contraste. Pour combler l’absence de l’AMOLED, l’écran est rafraîchi à 90 Hz assurant ainsi une expérience fluide au quotidien. Et même avec une utilisation intensive, vous pourrez tenir toute une journée. Il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W pour récupérer des pourcentages rapidement.

Un entrée de gamme au look réussi

Son apparence est assez plaisante car cette fois, Realme mise sur un design plus sobre et minimaliste comparé aux deux autres smartphones de la gamme. Avec la disparition du slogan « DARE TO LEAP », ce modèle devient plus discret et offre un dos brillant avec un effet miroir plus appréciable.

Une fois retourné, on découvre un triple capteur photo. Contrairement au Realme 8 classique, son capteur principal est de 48 mégapixels, avec une lentille 6P ouvrant à f/1,8. On perd un peu en définition, mais la qualité photo est au rendez-vous. Cependant, il manque de polyvalence avec l’absence de l’ultra grand-angle.

Découvrez ce que propose la concurrence

Afin de comparer le Realme 8 5G avec les autres références entrée de gamme sur le marché des smartphones, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.