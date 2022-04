Les Xiaomi Redmi AirDots 2 sont d’excellents true wireless pas chers : 8 € seulement

Les Redmi AirDots 2 de Xiaomi sont les écouteurs sans-fils les moins chers du marché. Ils se parent tout de même d'une grande autonomie et d'un son correct pour vous accompagner durant vos trajets, le tout pour seulement 8 euros.

Après le succès des Redmi AirDots (écoulés à 3 millions d’exemplaires), Xiaomi continue de renouveler sa gamme d’écouteurs pas chers. La deuxième version vient améliorer la recette des premiers du nom, pour devenir la solution la plus abordable pour avoir des true wireless. Loin d’être les meilleurs, ils offrent une expérience audio correcte pour le prix qui est dérisoire grâce à cette offre.

Les caractéristiques des Xiaomi Redmi AirDots 2

Des écouteurs sans fil au design discret

Le son correct (codecs AAC et SBC)

L’autonomie confortable de 12h

Le port USB-C

Généralement proposés à une quinzaine d’euros, les Xiaomi Redmi AirDots 2 sont actuellement en promotion à seulement 8,25 euros sur le site d’AliExpress.

Une expérience audio correcte

Les Redmi AirDots 2 ne s’adressent pas aux aficionados de l’audio, mais plutôt aux personnes qui souhaitent tout simplement succomber à « la tendance » du sans-fil sans se ruiner. Niveau confort, ils devraient rester agréables à porter sur le long terme (4,2 grammes pour chaque écouteur). Malgré leur petit prix, ils proposent une bonne isolation passive grâce à leur format intra-auriculaire. Il ne faudra pas compter sur ce modèle pour proposer la réduction de bruit, mais possède tout de même un système d’annulation de bruit ambiant lors des appels. Résultat : vous obtenez une conversation plus calme avec votre interlocuteur.

Concernant la partie audio, on retrouve les codecs SBC et AAC qui feront largement l’affaire pour écouter vos playlists préférées sur votre plateforme de streaming. La qualité sonore n’a rien d’incroyable, sauf si vous aimez les basses. Ces dernières sont beaucoup trop mises en avant par rapport aux aigus, et rendent un effet non naturel pour certains musicaux. De plus, sans application ni égaliseur, il est impossible de régler ce problème.

Des améliorations bienvenues

Pour cette deuxième version, Xiaomi améliore le principal défaut du premier modèle qui avait des difficultés au niveau de la connexion entre les deux écouteurs. Durant notre prise en main des AirDots, les écouteurs se déconnectaient fréquemment ce qui était assez gênant. Ce n’est plus le cas avec les Redmi AirDots 2. Ces derniers sont maintenant compatibles Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de connexion. Vous pouvez alors prendre celui que vous voulez et profiter d’un son monaural, puis de rajouter le deuxième pour basculer automatiquement et sans coupure vers du binaural (stéréo).

Autre changement appréciable, les Redmi AirDots 2 accueillent un port USB-C pour faire récupérer de l’énergie beaucoup plus rapidement au boîtier et aux oreillettes. En revanche, l’autonomie reste la même avec 4 heures pour les écouteurs et jusqu’à 12 heures avec le boîtier. Notez enfin qu’on passe des boutons poussoirs à des surfaces tactiles pour changer de morceau ou encore faire appel à un assistant virtuel.

