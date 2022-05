La Huawei Watch GT 3 est à un bon prix pendant les French Days, avec une balance connectée offerte

La Huawei Watch GT 3, nouvelle montre connectée du constructeur chinois Huawei, est encore plus accessible aujourd'hui grâce à cette nouvelle offre. Elle s'accompagne ici d'une balance connectée Huawei Scale 3 pour un combo santé très intéressant. Le prix de ce pack passe donc aujourd'hui de 229 euros à 129 euros sur le site officiel de Huawei.

La Huawei Watch GT 3 sortie en fin d’année dernière vient succéder à la GT 2 et propose une nouvelle interface sous HarmonyOS, le système d’exploitation maison de Huawei. Ce système apporte des améliorations par rapport aux modèles précédents avec son autonomie et sa vitesse, ce qui en fait une bonne alternative pour les fans d’activité sportive. Elle est maintenant proposée en pack avec la Huawei Scale 3 qui vous permettra de garder un suivi précis de l’évolution de votre corps grâce aux multiples capteurs présents sur celle-ci. Ces deux produits sont désormais disponibles sur le site de la marque avec une remise qui les rend moins cher une fois achetés ensemble.

Ce qu’il faut retenir de la Watch GT 3 et de la Scale 3

Un bel écran AMOLED de 1,32 pouce avec Always-On

Les fonctionnalités liées au sport et à la santé

Une bonne autonomie

11 indicateurs corporels sur la balance avec une application pratique

Au lieu de 229 euros, la Huawei Watch GT 3 et la Huawei Scale 3 sont aujourd’hui disponibles ensemble au prix de 149 euros sur le site de Huawei grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 21 juin 2022. L’offre porte ici uniquement sur le modèle noir 42 mm.

Une montre soignée avec une toute nouvelle interface

La Huawei Watch GT 3 est proposée en deux versions : 42 mm ou 46 mm. Le plus grand modèle dispose d’une bague rotative quand le plus petit modèle se révèle être plus minimaliste. Elle arbore un écran AMOLED de 1,32 pouce (466 x 466 pixels) aux bordures fines, dans un boîtier en acier inoxydable. Elle est légère et ne pèse que 35 grammes.

Huawei s’est également occupé de l’interface ici en intégrant HarmonyOS qui permet maintenant d’installer des applications directement depuis la montre. Les applications tierces sont malheureusement encore peu nombreuses et elles apparaissent désormais sous forme de grille comme sur l’Apple Watch. La montre permet également d’écouter de la musique et de pouvoir passer des appels grâce aux haut-parleurs et au microphone intégrés à la montre.

Côté santé, la Watch GT 3 propose également de nombreux capteurs de suivi et profite désormais d’un tout nouveau capteur de fréquence cardiaque TruSeen encore plus précis. Elle permet en outre de mesurer la saturation d’oxygène dans le sang et inclut un GPS pour les activités en extérieur. La montre est en outre capable de mesurer la température de votre peau et de vous avertir en cas de fièvre.

Niveau autonomie, Huawei annonce jusqu’à 7 jours d’utilisation pour la version 42 mm et 4 jours en mode intensif. Ce qui est excellent par rapport à une Apple Watch qui ne tiendra pas plus de 2 jours. L’autonomie est par contre réduite de moitié si la fonction Always On Display est activée.

Une balance connectée complète

Légère et élégante, cette balance connectée se veut très complète avec 11 capteurs corporels qui permettent de mesurer : le poids, l’indice de masse corporelle, la masse sans graisse ou la masse musculaire, le pourcentage d’eau corporelle, le taux de protéines ou encore le rythme cardiaque. Toutes ces données sont ensuite rendues disponibles sur l’application Huawei Health pour vous permettre de suivre votre évolution.

La Huawei Scale 3 peut également se connecter en Wi-Fi et en Bluetooth pour ne pas avoir à synchroniser manuellement la balance avec le smartphone, vos données étant alors automatiquement téléchargées vers votre compte. Niveau autonomie, il faut compter selon la marque environ 180 jours (6 mois) à raison de 3 pesées par jour.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT 3.

