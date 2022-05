400 € de réduction pour une barre de son premium Samsung, c’est aussi ça les French Days

Si le son votre téléviseur ne vous suffit plus, vous pourriez être tenté par la solution barre de son. Ce modèle premium de chez Samsung est en ce moment listé à 699,99 euros au lieu de 1 099 euros.

Avec des évènements comme les French Days, Il devient de plus en plus intéressant d’investir dans une bonne installation sonore tant les prix ont tendance à chuter même pour les références haut de gamme. C’est le cas de cette barre de son Samsung HW-Q900A qui voit son prix chuter de 400 euros grâce à cette offre spéciale French Days.

Les points forts de la Samsung HW-Q900A

Une barre de son compact au design élégant

Un caisson de basse puissant

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Compatible Bluetooth, Wifi et HDMI ARC

Au lieu d’un prix barré de 1 099 euros, la barre de son Samsung HW-Q900A est actuellement en promotion pour les French Days à 699,99 euros chez la Fnac, soit 400 euros de réduction immédiate.

Parfaite pour le home cinéma

La barre de son Samsung HW-Q900A a été pensée pour s’adapter à une installation TV de salon. Il faut dire que son format est un peu imposant avec ses dimensions 1232.0 x 69.5 x 138.0 mm. Elle se fond cependant facilement dans le décor grâce à un design sobre et un revêtement en tissu, qui ne fait pas tache sous un téléviseur. Il est cependant possible de la fixer au mur. Samsung apporte un petit plus : grâce à la fonction Tap Sound, vous allez pouvoir appairé votre smartphone à la barre, en le rapprochant de cette dernière et en effectuant une simple pression — la barre de son vibre lorsque l’appareil est détecté.

Le son puissant et compatible avec les meilleures normes audio.

Forcément avec une telle taille, il faut s’attendre à un rendu sonore puissant. En plus de la présence de haut-parleurs sur les côtés, Samsung y a intégré plusieurs haut-parleurs verticaux pour une meilleure spatialisation du son qui offre une expérience on ne peut plus immersive. Le rendu de la musique est plus clair ainsi que des dialogues plus intelligibles même à faible volume. La HW-Q900A délivre donc, un son précis en musique et clair lors de phases de dialogue, ce qui la rend particulièrement adaptée pour le cinéma. Elle dispose d’un caisson de basse dédié, qui délivre des basses puissantes et profondes, et son rendu sonore 5.0 la rend bien plus performante que des enceintes TV.

Mais le véritable avantage de cette barre de son réside dans ses caractéristiques. Elle est en effet compatible Dolby Atmos et DTS: X, soit les meilleures technologies de son actuel pour une immersion sans appareils avec les contenus compatibles.

Pour les connectiques, on retrouve une sortie HDMI ARC en sortie qui sera le seul moyen de la raccorder à votre TV, avec ou sans adaptateur optique. La barre est compatible avec Apple AirPlay 2 (mais pas Chromecast) pour diffuser de la musique, des films ou des podcasts depuis votre smartphone. Pour synchroniser votre TV à la barre de son, rien de plus simple : vous pouvez la connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth.

