Le Honor 50, avec les services de Google, perd presque 200 € pour les French Days

Annoncé en 2021, le Honor 50 propose une fiche technique très intéressante, avec de nombreuses caractéristiques premium qui ne font toutefois pas grimper son prix. Ce dernier est même nettement moins cher pendant ces French Days puisque RED by SFR l'affiche à 359 euros au lieu de 549 euros.

C’est l’année dernière que Honor a fait un grand pas : devenir indépendant de Huawei, ce qui lui a d’ailleurs permis de ne plus être concerné par l’embargo américain qui avait causé quelques ennuis à son ancienne maison mère. Dans la foulée, la marque a sorti son Honor 50, premier smartphone depuis cette prise d’indépendance, et il faut dire qu’elle n’a pas fait les choses à moitié en proposant une fiche technique puissante et complète, mais toujours à un prix contenu. En cette période de French Days, ce modèle devient même encore moins cher grâce à une promotion qui allège bien la facture.

Ce qu’il faut retenir du Honor 50

Un écran OLED Full HD+ rafraîchi à 120 Hz

Une puce puissante Snapdragon 778G

Une charge rapide de 66 W

Initialement affiché à 549 euros, le smartphone Honor 50 5G (128 Go) en coloris vert ou noir est désormais proposé à 359 euros chez RED by SFR.

Un bel écran OLED qui assure une excellente fluidité

Le smartphone Honor 50 a un premier avantage : son poids. Il affiche en effet seulement 175 g sur la balance, ce qui assure une prise en main confortable. Et il n’est pas seulement léger, il est aussi très fin avec ses 7,78 mm d’épaisseur. Bref, concernant ses finitions, ce modèle n’a rien à envier aux smartphones plus onéreux. Pour ce qui est des autres parties de son design, on a droit à un grand écran de 6,57 pouces, en haut duquel est installé un poinçon pour l’appareil photo avant. Mais ce qu’on apprécie avant tout, c’est sa dalle AMOLED Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels), qui a l’atout majeur de proposer un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. De quoi profiter d’une belle fluidité dans l’affichage des images.

Une puissance qui est bien présente

À l’intérieur de la bête, on trouve une puce Snapdragon 778G couplée à 8 Go de mémoire vive. Si ce n’est pas le SoC le plus sophistiqué qui soit, il n’a pas à trembler non plus au vu de ses bonnes performances, autant pour les tâches standards du quotidien que pour les jeux. Et cette puce est bien sûr compatible avec la 5G.

Côté photo, le Honor 50 embarque un module de quatre capteurs : un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur pour la macro de 2 mégapixels. Malgré des clichés un peu trop contrastés avec le capteur principal, le Honor 50 marque des points avec son mode nuit vraiment efficace. Le mode 108 mégapixels apportera quant à lui des photos très détaillées. Pour ce qui est de la vidéo, le smartphone peut filmer en 4K à 30 fps ou en 1080p à 60 fps. Surtout, il se destine en particulier à celles et ceux qui souhaiteraient vloguer avec leur smartphone, puisque le Honor 50 propose une option multividéo.

Enfin, autre atout majeur du Honor 50 : sa charge rapide à 66 W. Avec celle-ci, le smartphone passe de 10 à 85 % en 30 minutes. Moins de 15 minutes après, on atteint les 100 % de batterie. Autrement, il intègre une batterie de 4 300 mAh qui lui permet de tenir facilement une journée en utilisation intensive, ou une journée et demie avec une utilisation modérée.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor 50.

