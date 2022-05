Ce TV QLED 65″ de Samsung (100 Hz, HDMI 2.1) est au meilleur prix pour les French Days

Le TV QLED Samsung QE65Q80A a beau proposer une grande dalle rafraîchie à 100 Hz, son prix n'est pas pour autant excessif. Et pendant ces French Days, ce modèle est encore moins cher grâce à une promotion appliquée par Rue du commerce : le TV passe ainsi de 969 euros à 869 euros.

Si vous souhaitez changer de téléviseur pour profiter d’une meilleure qualité d’image sur une grande diagonale, mais également pouvoir l’utiliser pour vos jeux sur console next-gen, alors Samsung a ce qu’il vous faut. Son TV QLED QE65Q80A, avec sa dalle 100 Hz et sa connectique HDMI 2.1, coche un grand nombre de cases pour celles et ceux qui souhaitent un téléviseur complet et puissant. À l’occasion des French Days, vous pourrez même bénéficier d’une promotion sur cette référence.

Les points forts du TV QLED Samsung QE65Q80A

Une dalle 4K QLED de 65 pouces

Mais aussi 100 Hz

Un port HDMI 2.1

Initialement affiché à 969 euros, le TV QLED Samsung QE65Q80A est désormais proposé à 869 euros chez Rue du commerce.

Un design soigné et une dalle efficace

Le TV QLED Samsung QE65Q80A se démarque tout d’abord par son design, qui offre, comme la marque en a l’habitude, une élégance et une sobriété vraiment appréciable. Le téléviseur se pare également de bordures ultra-fines, et d’un pied bien solide, sans être trop massif : il laissera donc toute la place nécessaire pour une barre de son au besoin. Surtout, Samsung a décidé de dissimuler les câbles du téléviseur dans ce pied pour ne pas s’embêter avec un amas de fils disgracieux.

Ce TV intègre par ailleurs une dalle 4K QLED de 65 pouces, de quoi profiter de couleurs bien vives et d’une luminosité bien plus élevée que sur un simple écran LED, et ce, sur une grande diagonale idéale pour visionner confortablement tous ses contenus. Surtout, cette dalle a l’avantage d’être rafraîchie à 100 Hz, ce qui assure une très bonne fluidité d’image ainsi qu’une excellente réactivité. Ajoutons à cela les compatibilités avec les normes vidéo HDR10 et HDR10+ pour avoir une image encore plus lumineuse. En revanche, on devra se passer du Dolby Vision ici. Autrement, côté son, le téléviseur embarque le système Object Tracking Sound, qui permet concrètement au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran. Et notez que quand vous aurez fini de regarder la télé, le Mode Ambiant pourra prendre le relai pour afficher une œuvre d’art, des photos, la météo ou même un fil d’actualité, un peu à la manière des célèbres The Frame de la marque coréenne.

Un téléviseur idéal pour le gaming

Le TV QLED Samsung QE65Q80A disposant d’un port HDMI 2.1, il sera tout à fait adapté aux consoles next-gen que sont la PS5 et la Xbox Series X. Ce port autorisera l’affichage en 4K@120 fps ainsi que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing lors des sessions de jeu. Pour cela, on pourra aussi compter sur l’AMD FreeSync Premium Pro. Et pour maximiser l’immersion dans le jeu, on aura également droit à la fonction Super Ultrawide Gameview qui, derrière ce nom très marketing, consiste à fournir un ratio d’affichage large de 21:9, ou même de 32:9. Bref, une télévision idéale pour le jeu, surtout avec cette dalle de 100 Hz qui apportera la réactivité que l’on est en droit d’attendre dans nos sessions.

Enfin, le système d’exploitation TizenOS sera évidemment de la partie avec de nombreuses applications phares (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…). Les compatibilités avec Google Assistant, Alexa ou encore Apple AirPlay 2 (pour diffuser du contenu directement depuis un smartphone ou une tablette Apple) seront elles aussi de la partie.

