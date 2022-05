Le chargeur rapide 25 W de Samsung est presque à -50% pour les French Days

Bien qu'il doive maintenant être acheté séparément chez certains constructeurs, le fait de devoir utiliser son propre chargeur donne au moins l'occasion de bien se fournir et de s'en choisir un plus rapide dès le début pour profiter d'une meilleure expérience de charge. Et aujourd'hui, le chargeur 25 W de Samsung est justement en réduction sur Amazon et passe de 24,90 euros à 13,90 euros.

Après avoir suivi l’exemple d’Apple, beaucoup de constructeurs ne proposent plus du tout de chargeur dans la boîte de nos smartphones pour des raisons environnementales, mais aussi on s’en doute économiques. Cela a au moins le bénéfice de nous laisser le choix et il est aujourd’hui possible d’acquérir de bons chargeurs à prix réduit. La preuve en est avec le chargeur rapide 25 W de Samsung qui n’est plus qu’à 13,90 euros sur Amazon.

Ce qu’il faut savoir du chargeur rapide de Samsung

Un chargeur rapide de 25 W

Avec charge adaptative

Avec interface USB Type-C

D’abord affiché à 24,90 euros, le chargeur rapide 25 W de Samsung est désormais trouvable au prix 13,90 euros sur Amazon.

Un chargeur rapide pour bien démarrer

Grâce à ce chargeur, vous pourrez recharger vos appareils compatibles jusqu’à 5 fois plus vite qu’avec un chargeur 5 W classique, ce qui change réellement la donne en matière d’utilisation quotidienne. Pour ce qui est des smartphones compatibles de la marque, les Galaxy S10 5G, A80, A70 et les autres modèles ultérieurs pourront fonctionner sans problème avec ce chargeur.

Pour une charge optimale, il faudra utiliser un câble USB Type-C avec. N’ayez crainte, même si les marques ne fournissent plus de bloc d’alimentation avec leurs smartphones, elles offrent tout de même encore ce précieux câble dans la boîte.

Une charge adaptative pour tous vos appareils

Il est à noter que ce chargeur rapide Samsung peut de lui-même se conformer aux capacités des autres modèles. Cela signifie que si l’appareil que vous utilisez n’est pas compatible avec une charge à 25 W, vous pourrez toujours utiliser ce chargeur avec, la puissance s’adaptera alors d’elle-même.

