À -42 %, cette barre de son Samsung boost le son de votre TV pour pas cher

Vous venez d’acheter un nouveau téléviseur pendant les French Days et vous souhaitez compléter le tout avec une barre de son ? Ça tombe bien, la barre de son Samsung HW-Q60T est puissante et se négocie à 299 euros seulement contre 499 euros habituellement.

Si Samsung règne sur le secteur des smartphones, le constructeur sud-coréen est également très bon en matière de téléviseur, mais aussi de barres de son : ici le modèle HW-Q60T propose de belles performances avec un rendu 5.1 et un son surround pour un effet plus immersif. Elle a beaucoup d’arguments pour s’installer dans votre salon, surtout quand elle bénéficie d’une réduction de 200 euros sur son prix d’origine.

Que propose la barre de son HW- Q60T ?

Une bonne puissance sonore

Avec un rendu sonore 5.1

Compatible DTS:X et Bluetooth multipoint

Au lieu d’un prix barré à 499 euros, la barre de son Samsung HW-Q60T bénéficie de 210 euros de réduction et passe à 289 euros chez Electro Depot.

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 299 € chez Electro Depot

Une barre de son qui rend vos contenus plus immersifs

La barre de son Samsung HW-Q60T est une puissante barre de son puisqu’elle délivre pas moins de 360 Watts via 9 haut-parleurs. Son caisson de basse sans fil délivre des basses puissantes et profondes, tandis que son rendu sonore 5.1 la rend bien plus performante que des enceintes TV.

Pour profiter pleinement de vos séries et films, la barre de son Samsung propose un effet surround grâce à la technologie DTS Virtual:X et Acoustic Beam. Elle s’associera parfaitement à votre écran si vous possédez déjà une TV QLED Samsung. La technologie Q-Symphony est également de la partie et apporte elle aussi une expérience plus poussée et plus immersive avec une meilleure restitution sonore. Et si vous possédez une console, Samsung propose un mode gaming, qui enrichit l’expérience immersive en jeu, au moyen de réglages automatiques.

Une barre de son imposante, mais élégante

Avec une telle puissance, il faut s’attendre à une barre de son au format imposant. Elle pèse 3,4 kilos, mais sa finesse permet de la glisser facilement sous votre téléviseur sans nuire à votre décoration. Avec son look minimaliste et ses lignes épurées, elle ne fera pas tache sous votre téléviseur et vous pourrez tout aussi bien la fixer au mur. Le caisson de basse (sans fil) restera quant à lui rester même si ce dernier saura se faire entendre quand cela sera nécessaire.

Enfin, la HW-Q60T profite du savoir-faire de Samsung en termes de connectivité avec la compatibilité Bluetooth, Wi-Fi et HDMI ARC pour mieux contrôler ses appareils sources. Vous pourrez même la connecter à deux appareils simultanément. Quant à la connectique, on retrouve une entrée optique et un port HDMI.

