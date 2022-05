Ce pack Huawei MatePad 11 (avec stylet et clavier) perd 170 € de son prix

La récente tablette MatePad 11 de Huawei se met en pack pour un prix très intéressant sur le site officiel. On la retrouve avec un clavier et un stylet pour 329,97 euros au lieu de 499,97 euros.

L’été dernier, Huawei a renouvelé sa gamme de tablettes en présentant la MatePad 11 et MatePad Pro. Ces deux références tournent sous HarmonyOS, le système d’exploitation maison de la firme chinoise. Si le modèle Pro est plus premium, il demande un certain budget, ce qui n’est pas vraiment le cas pour le modèle classique. Sa fiche technique comporte plusieurs points qui conviendront particulièrement aux créatifs. En ce moment, elle est même incluse dans un pack complet, qui profite d’une réduction de 170 euros.

Les points clés de la MatePad 11

Un écran LCD rafraîchis à 120 Hz

Un puissant SoC Snapdragon 865 couplé à 6 Go de RAM

Une autonomie confortable avec charge rapide

Aujourd’hui il est possible de se procurer la tablette Huawei MatePad 11 (4 + 64 Go) dans un pack avec un clavier et un stylet pour promotion de 170 euros au lieu de 499,97 euros sur le site du constructeur.

Un design soigné et réussi

Pour sa MatePad 11, Huawei ne néglige pas la qualité de sa tablette milieu de gamme. Elle profite de la même qualité de fabrication que le modèle Pro et dont le design s’inspire fortement de celui de l’iPad Air.

Malgré l’absence de l’OLED, la tablette propose une dalle IPS LCD bien maîtrisée avec une définition FHD+ de 2 560 x 1 600 pixels — un vrai plaisir pour les yeux. Le rendu est coloré, lumineux, et fera le bonheur des lecteurs comme des accrocs aux séries. Même pour naviguer dans l’interface c’est super fluide grâce au taux de rafraichissement à 120 Hz.

Une tablette fluide et performante

À l’intérieur de sa coque, on retrouve une puce Snapdragon 865 épaulée par 6 Go de mémoire vive sans oublier les 64 Go de stockage (extensible via microSD). Cette configuration vous permettra d’utiliser la tablette sereinement sans craindre des ralentissements dans l’interface et même des jeux 3D sans ralentissement.

La tablette tourne sous le système d’exploitation maison : Harmony OS. Une interface retravaillée, pensée pour la productivité. On retrouve ainsi une barre des tâches en bas, qui rappelle l’interface iPadOS d’Apple. Ce nouvel ajout va permettre un accès plus rapide à vos applications favorites. Il y a quelque fonctionnalité intéressante, l’utiliser comme un second écran ou dupliquer l’écran de votre ordinateur, ou encore le fait de pouvoir prévisualiser l’image lorsque l’on appuie sur l’icône d’une app dans la barre. De plus cette tablette est compatible avec le clavier magnétique de la marque ainsi qu’avec le stylet M-Pencil — offert ici dans ce bon plan.

Quant à son autonomie, la MatePad 11 s’équipe d’une batterie de 7 250 mAh proposant jusqu’à 12 heures d’endurance en moyenne. Une longévité qui fait plaisir et qui permet de faire tenir l’appareil pendant au moins 2 à 3 jours en utilisation classique. À noter, elle est compatible avec la charge rapide jusqu’à 22,5 W pour récupérer de l’énergie plus rapidement en cas de besoin.

