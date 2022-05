Les nouveaux TV 4K de Xiaomi avec le Fire TV d’Amazon sont déjà en promotion

À peine sortie en France, la série Xiaomi TV F2, dont les téléviseurs intègrent Fire TV, est déjà disponible à prix réduit. Les modèles 43 pouces, 50 pouces et 55 pouces bénéficient ainsi de 15 % de réduction sur Amazon et sur le site officiel de la marque.

C’est une première en France : l’écosystème Amazon a enfin été intégré dans un téléviseur, et c’est Xiaomi qui l’a fait en sortant trois nouveaux téléviseurs. Cette gamme Xiaomi TV F2 embarque donc Fire TV, et ce, sans devoir passer par un Fire TV Stick. Alors que la série vient tout juste de sortir, elle profite déjà de bonnes promotions sur chaque diagonale.

Les points essentiels du Xiaomi TV F2

Des TV 4K UHD de 43, 50 ou 55 pouces

L’écosystème Amazon intégré grâce à Fire TV

Avec HDMI 2.1

D’abord proposé à 449 euros, le Xiaomi TV F2 Fire TV de 50 pouces est désormais affiché à 380 euros sur Amazon et sur le site mi.com.

La diagonale de 43 pouces est également disponible en promotion à 339 euros au lieu de 399 euros sur Amazon et sur mi.com. Quant à la diagonale de 55 pouces, elle passe de 499 euros à 425 euros sur Amazon et sur mi.com.

Des finitions soignées sur un écran 4K UHD

Le téléviseur Xiaomi TV F2 se démarque à première vue par son design aux finitions soignées. La marque a opté pour un châssis métallique et d’une conception monocoque. Ses bordures sont invisibles, et sa finesse lui permet de s’intégrer parfaitement dans tout type d’intérieur. Ses pieds, situés aux extrémités de l’écran, rendent facile l’installation d’une barre de son, mais vous devrez tout de même disposer d’un meuble TV suffisamment long pour pouvoir installer le téléviseur sans problème.

Outre son apparence élégante, le Xiaomi TV F2 intègre surtout un bel écran 4K Ultra HD (3 840 x 2 160 pixels), qui propose en plus une compatibilité avec les normes HDR10 et HLG, soit le gage d’une bonne luminosité et d’images bien détaillées. Le son n’est pas en reste puisque le TV dispose non seulement de deux haut-parleurs de 12W, mais il prend aussi en charge les technologies DTS Virtual X, Dolby Audio et DTS-HD, qui feront profiter d’un effet surround.

Enfin un téléviseur avec Fire TV

Vous connaissiez sûrement les Fire TV Stick, ces clés HDMI d’Amazon qui permettent d’obtenir un système d’exploitation complet sur votre téléviseur, avec l’interface Fire OS, ses nombreuses applications et bien sûr l’assistant Alexa pour le contrôle vocal et la gestion de ses objets connectés. Le Xiaomi TV F2 embarque bel et bien nativement tout cet écosystème. Vous pourrez donc non seulement profiter de tout le store d’applications (Netflix, Prime Video, Disney+…), mais aussi contrôler votre TV grâce à Alexa, faire toutes sortes de requêtes vocales à cet assistant, ou encore contrôler vos appareils connectés compatibles.

Xiaomi ne néglige pas le gaming

Et parce que la présence du HDMI 2.1 est désormais un critère important pour certains acheteurs en quête d’un nouveau téléviseur, Xiaomi n’a pas fait l’impasse sur cette connectique. Le Xiaomi TV F2 sera donc tout à fait adapté pour jouer sur les consoles next-gen. La marque annonce par ailleurs que la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet, sera aussi de la partie. On regrettera peut-être le faible taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement.

D’autres TV de la même taille

Si vous souhaitez aller voir du côté de la concurrence pour découvrir d’autres modèles que le Xiaomi TV F2, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 50 et 48 pouces 4K HDR en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.