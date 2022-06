Le très populaire Samsung Galaxy S20 FE est aujourd’hui à un bon prix

Si son successeur est disponible depuis quelques mois, le Samsung Galaxy S20 FE a connu un véritable succès qui continue encore aujourd’hui, grâce à son excellent rapport qualité-prix. Il est aujourd'hui à 375 euros contre 659 euros à son lancement.

Pour faire une bonne affaire lors de l’achat d’un nouveau smartphone, il ne faut pas forcément regarder les références les plus récentes du marché. En effet, celles qui ont plus d’un an sont bien souvent un meilleur choix, notamment avec un prix bien inférieur et pour une fiche technique toujours musclée. C’est le cas du Samsung Galaxy S20 FE qui connait de nombreuses promotions depuis sa sortie et continue de plaire, malgré l’arrivée de la nouvelle génération, grâce à son prix en baissede près de 300 euros.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy S20 FE

L’écran Super AMOLED 6,5 pouces à 120 Hz

Le SoC performant de Samsung : l’Exynoss 990

L’interface One UI agréable à utiliser

Au lieu de 659 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S20 FE dans sa version 4G est actuellement disponible à 375 euros sur le site Ubaldi.

L’ADN de la gamme premium à petit prix

La gamme FE plait au plus grand nombre pour sa philosophie qui est d’offrir un smartphone reprenant tous les bons éléments d’un modèle haut de gamme pour un prix plus contenu. Le Galaxy S20 FE, la première fournée, est une réussite. Le design global n’est pas très original, mais le S20 FE reste un smartphone agréable à l’œil. Son gros atout est sans doute son splendide écran de 6,55 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz pour une navigation fluide.

Côté photo, contrairement aux autres Galaxy de sa génération, le modèle S20 FE ne propose ni un zoom x 100, ni un capteur photo de 108 mégapixels. Il n’est donc pas aussi polyvalent que ses grands frères, mais n’est pas en reste avec un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. Il offrira tout de même de bons clichés, même si l’on avait aimé quelques améliorations en basse lumière et sur la précision du mode portrait.

Des performances qui tiennent la route

Face au modèle 5G, le Samsung Galaxy S20 FE dans sa version 4G se montre moins puissant. On ne retrouve pas un Snapdragon 865, mais à la place une puce Exynos 990 couplé par 6 Go de mémoire vive. À ce jour, cette configuration a le mérite de se montrer encore efficace et permettra de faire tourner les applications et les jeux 3D gourmands sans soucis. À noter, le smartphone s’accompagne d’un stockage de 128 Go, extensible via microSD jusqu’à 1 To.

Avec sa batterie de 4 500 mAh, le smartphone est capable de tenir une journée selon votre utilisation. Et pour économiser de la batterie, vous pourrez toujours passer manuellement vers le mode 60 Hz. Même si le modèle S20 FE est compatible avec la charge rapide jusqu’à 25W, il faudra une heure pour le recharger complètement. Petit plus : la charge sans fil jusqu’à 15 W est aussi de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE dans la version 5G.

Le meilleur de chez Samsung

