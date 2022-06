Xiaomi 11T : ce puissant smartphone n’a jamais été aussi abordable que maintenant

Si vous voulez un smartphone performant pour moins de 300 euros, nous avons le bon plan qu'il vous faut : le Xiaomi 11T est en ce moment en forte promotion chez Boulanger et passe de 569 euros à seulement 299 euros.

Xiaomi est bien connue pour proposer une large gamme de smartphone pour tous les budgets. Avec son 11T, la marque offre une fiche technique qui se rapproche du haut de gamme, mais à prix contenu. C’est un excellent rapport qualité-prix, surtout qu’aujourd’hui il bénéficie d’une remise de 270 euros sur son prix grâce à cette offre.

Ce qu’on apprécie chez le Xiaomi 11T

Son écran AMOLED à 120 Hz

Sa grosse batterie de 5 000 mAh

Sa puce Dimensity 1200 performante

Son excellent rapport qualité-prix

Il n’est pas rare de tomber sur des promotions concernant le Xiaomi 11T dans sa version 8 + 128 Go. Initialement au prix de 569 euros, l’e-marchand Boulanger le propose à 399 euros, mais grâce à une ODR d’une valeur de 100 euros le téléphone tombe à 299 euros seulement. Une fois l’ODR envoyée, le constructeur Xiaomi vous fait participer automatiquement à un jeu-concours pour gagner 1 000 euros de cadeaux Xiaomi.

Un smartphone sans trop de concessions

Dépourvu de la mention Pro, le Xiaomi 11T est une version allégée du 11T Pro qui revoit quelque peu sa fiche technique pour s’afficher un prix plus bas que son confrère. Le 11T est propulsé par une puce MediaTek et non Qualcomm comme c’est le cas pour la version Pro, qui intègre le Snapdragon 888. On retrouve donc une puce Dimensity 1200 couplée avec 8 Go de mémoire vive. Une configuration certes moins puissante, mais qui délivre de bonnes performances au quotidien. Le Xiaomi 11T est efficace pour faire du multitâche, faire tourner des applications ou jouer à des jeux 3D sans trop de ralentissement. Ce modèle tourne sous Android 11 avec la nouvelle version de l’interface MIUI. Le smartphone est également comptable avec le réseau 5G.

Pour tenir la cadence, le modèle 11T embarque une grosse batterie de 5 000 mAh, lui permettant de tenir une journée sans problème. En revanche, si la charge rapide est efficace pour récupérer rapidement des pourcentages, elle sera en deçà du 11T Pro qui se recharge à 100 % en 17 minutes seulement. Mais avec la version classique, 36 minutes suffisent à atteindre les 100 %. Un très bon score au vu de la taille de la batterie. Quant à la charge sans fil, elle n’est pas de la partie.

Qui vise le haut du milieu de gamme

Le Xiaomi 11T possède quelques atouts en plus qu’il reprend d’ailleurs du modèle Pro. Comme le 11T Pro, le Xiaomi 11T propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Elle assure une très belle qualité d’image pour regarder vos contenus vidéo, avec en plus une compatibilité HDR. Xiaomi pense même à proposer du 120 Hz sur le modèle classique, pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

Il se compose du même triple capteur photo que le modèle Pro : un objectif principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un « telemacro » de 5 mégapixels. Le 11T de Xiaomi offre des résultats convenables, quel que soit le mode utilisé. Son capteur principal devrait suffire à la plupart des utilisateurs pour capturer de beaux clichés bien détaillés. Toutefois les photos de nuit sont loin d’être parfaites.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la version Pro du Xiaomi 11T.

