Le Realme GT Neo 3 avec charge rapide 150 W est déjà disponible à prix réduit

Realme vient de rendre disponible en France son nouveau flagship killer, aka le GT Neo 3, successeur du GT Neo 2. Il est actuellement en phase de précommande, mais déjà affiché avec une promotion chez certains e-commerçants. Il y a même les récents écouteurs sans fil de la marque qui sont offerts.

Realme a annoncé l’arrivée de plusieurs smartphones en France, dont un aux couleurs du célèbre manga Dragon Ball Z. Celui qui nous intéresse dans cet article est en revanche un modèle mieux équipé : le Realme GT Neo 3. Il a tout d’un flagship killer, que ce soit au niveau des caractéristiques que des performances. La marque annonce même une charge rapide hallucinante, puisqu’il faut seulement 5 minutes pour récupérer 50 % de batterie.

Où précommander le Realme GT Neo 3 ?

Le Realme GT Neo 3 est disponible en deux variantes : une version 80 W à 599 euros et une autre de 150 W à 699 euros. Pour le lancement, les deux bénéficient d’une réduction de 50 euros avec des écouteurs sans fil Buds Air 3 Nitro Blue offerts (d’une valeur de 99 euros). Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a que Cdiscount qui propose la version 150 W avec cette offre précédemment citée.

Realme GT Neo 3 : le nouveau flagship killer de la marque

Il existe donc deux modèles pour le Realme GT Neo 3. La seule différence est que l’un propose une batterie de 5 000 mAh avec une charge 80 W tandis que l’autre embarque un accumulateur de 4 500 mAh avec un système de recharge grimpant cette fois-ci jusqu’à 150 W. Dans tous les cas, c’est très rapide pour gagner furtivement des pourcentages, mais la version 150 W peut se vanter de faire passer le smartphone de 0 % à 50 % en seulement 5 minutes. Celle de 80 W n’a pas à rougir non plus, puisqu’elle peut atteindre le 100 % en seulement 32 minutes, selon le constructeur.

L’autonomie du GT Neo 3 peut facilement être de plus d’une journée avec un usage modéré, mais ce qu’on apprécie surtout, c’est la volonté de Realme de vouloir préserver la santé de votre batterie grâce à un algorithme spécial de gestion de la température. D’après la marque, leurs batteries conserveront 80 % de leur capacité après 1 000 cycles de charge, ce qui constitue une bonne amélioration par rapport aux normes actuelles qui tournent plutôt aux alentours des 800 cycles.

Pour le reste, les deux variantes proposent la même fiche technique, à commencer par l’intégration de 8 ou 12 Go de RAM avec le Dimensity 8100 de MediaTek. Il s’agit d’une puce gravée en 5 nm, cadencée à 2,85 GHz et censée être au niveau des SoC premium de l’an dernier, entre les Snapdragon 870 et 888 de Qualcomm. Sur le papier, c’est un véritable monstre de puissance, qui obtient des scores plus élevés que l’iPhone 13 Pro ou le Samsung Galaxy S22 sur les benchmarks. Avec une telle configuration, vous pourrez tout simplement faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store dans la plus haute qualité graphique sans ralentissements, et même sans ressentir une chauffe au niveau des doigts grâce au bon système de refroidissement du téléphone.

Vous aurez d’ailleurs remarqué le design très distinctif du Realme GT Neo 3, avec au dos une couleur bleu néon accompagnée de deux bandes blanches verticales pour un look Viper assumé. Ces bandes sont perturbées en bas par le nom et le slogan de la marque, ainsi qu’en haut par la présence du module photo équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels (le Sony IMX766), d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Le plus gros objectif fournit des résultats très satisfaisants dans la plupart des situations, de même pour l’ultra grand-angle, mais force est de constater que les photos en mode portrait sont largement perfectibles. Vous pourrez ensuite admirer vos clichés et tout autre vidéo ou contenu sur votre smartphone de la meilleure des manières avec l’écran AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est même compatible HDR10+, mais la seule chose qu’on lui reprocher, c’est son manque de luminosité et de couleurs (par rapport à la concurrence).

Le smartphone tourne sous Realme UI 3.0 la surcouche de la marque basée sur Android 12. Et si vous voulez en savoir encore plus, vous pouvez toujours lire notre test complet sur le Realme GT Neo 3.

Quel smartphone Realme est fait pour moi ?

Afin de découvrir les autres références du catalogue de la marque que l’on recommande chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Realme en 2022.

