À ce prix-là, l’Apple Watch Series 5 devient plus intéressante que la SE

Loin d'être obsolète, l'Apple Watch Series 5 est une montre connectée premium toujours recommandable. Elle l'est d'autant plus maintenant que son prix chute à 279 euros pour la version 40 mm et 4G.

Les produits de la firme de Cupertino sont réputés pour leur durabilité. Régulièrement mis à jour, ces derniers vieillissent bien. Par exemple l’Apple Watch Series 5, date certes d’il y a deux ans, elle garde de sérieux atouts. Aujourd’hui on la retrouve sous les 280 euros, soit 300 euros de moins qu’à sortie. C’est assurément une bonne affaire, surtout pour ceux qui souhaitent goûter à une expérience premium sans payer le prix fort.

Pourquoi nous recommandons l’Apple Watch Series 5 ?

Pour son bel écran OLED et Always-On Display

Ses nombreuses fonctionnalités et applications

Les multiples sports pris en charge

Lancé à 579 euros, la version 40 mm en GPS + Cellular de l’Apple Watch Series 5 est aujourd’hui à seulement 279 euros sur le site Ldlc.

Une Apple Watch premium à prix réduit

Esthétiquement, l’Apple Watch Series 5 propose de belles finitions et se présente sous le format rectangulaire emblématique de la marque. Son boîtier (44mm) en aluminium intègre la fameuse digital crown ainsi qu’un écran — presque — bord à bord pour un réel confort de lecture. Cette dalle, OLED propose la fonctionnalité, bien pratique Always-On Display. Elle permet de laisser constamment l’écran allumé. Mais cette technologie très gourmande en énergie impacte l’autonomie, qui table sur 18 heures seulement. On se console toutefois avec sa compatibilité charge sans fil.

Proposant une expérience fluide et complète

Côté performances, l’Apple Watch Series 5 a de beaux restes. Elle possède la même puce que l’on retrouve sur le modèle SE actuellement : Apple S5. Elle délivre une expérience utilisateur toujours fluide notamment grâce à la présence d’un OS bien maîtrisé et pensé. Elle tourne d’ailleurs sous WatchOS 8. L’interface apporte quelques nouveautés, comme des activités ajoutées, de la détection de démarrage et de chute en activité, du mode Concentration, du fond d’écran en mode portrait, l’app de méditation Pleine Conscience, etc.

On retrouve tout de même tout un tas de capteurs pour suivre l’activité de l’utilisateur. Que ce soit en vélo, fractionné, cardio, marche, course, yoga, danse, rameur, badminton, basket, Pilate, dans l’eau (étanche jusqu’à 50 m) ou sur la terre ferme, cette montre vous suivra dans toutes vos activités. On retrouve beaucoup de paramètres liés à la santé. Elle peut, par exemple, appeler l’hôpital le plus proche si la montre détecte une anomalie, ce qui est très utile pour les personnes fragiles ou à risque.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 5.

