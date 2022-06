Ces écouteurs sans fil Jabra à -32 % sont parfaits pour les petits budgets

Les Jabra Elite 3 sont la paire d’écouteurs la plus abordable de la firme danoise. Ces true wireless profitent du savoir-faire de Jabra, mais avec un prix accessible. Aujourd’hui ils tombent à 53,99 euros contre 79,99 euros à leur sortie.

Alors que de plus en plus de constructeurs proposent désormais des écouteurs sans fil abordables, à moins de 100 euros, Jabra fait de même en ajoutant une nouvelle référence à son catalogue : les Elite 3. Ce sont des écouteurs entrée de gamme, qui misent sur des performances amoindries pour alléger la facture. Malgré quelques concessions, ces derniers ont obtenu la note de 8/10 lors de notre test et sont donc très recommandables, surtout après 32 % de remise.

Les Jabra Elite 3, c’est quoi ?

Des écouteurs intra-auriculaires confortables

Avec un bon rendu sonore

Et une autonomie solide avec le boîtier de recharge

Petit plus : présence du codec aptX

Disponibles à 79,99 euros, les Jabra Elite 3 sont affichés à 59,99 euros sur le site Boulanger, mais une fois dans le panier ils passent à 53,99 euros grâce à une remise immédiate de 10 %.

Des écouteurs Jabra confortables et endurants

Les Jabra Elite 3 sont des écouteurs entrée de gamme qui profitent en grande partie de la qualité de fabrication des modèles plus premium de la marque. Ils ont l’avantage d’être plus compacts et légers pour assurer un bon confort une fois dans les oreilles. Le format intra-auriculaires les rendent plus agréables et même en cas d’activité plus prononcée, les écouteurs restent bien maintenus dans les conduits auditifs.

Ils bénéficient d’ailleurs d’une certification IP55 pour être vos meilleurs compagnons lors d’intenses séances de sport, par exemple. Concernant le boîtier il est assez compact pour se glisser dans votre proche, et offre jusqu’à 21 heures de lecture de musique. Et si vous êtes pressé, 10 minutes de recharge suffisent pour avoir 1 heure d’écoute supplémentaire. Autrement, l’autonomie des écouteurs est de 7 à 8 heures. Quant aux commandes, on a le droit à des boutons physiques à l’extérieur simple à trouver avec votre doigt.

Pas de réduction de bruit, mais un son puissant et équilibré

Si ces écouteurs ne proposent pas d’ANC, ils proposent une simple isolation passive. Ils sont globalement efficaces, mais ne feront pas de miracles par rapport à la suppression de bruit proposée sur des écouteurs plus haut de gamme. On apprécie tout de même la présence d’un mode transparence qui va permettre de se reconnecter avec le monde qui vous entoure.

Niveau audio, les Elite 3 séduisent par la puissance et la qualité des basses proposées. Ils offrent un son équilibré et mettent l’accent sur les graves et les bas médiums sans toutefois oublier les aigus. Chose assez rare pour le souligner, surtout sur cette gamme de prix, les écouteurs profitent non seulement du codec SBC, mais également de l’aptX. Enfin, selon Jabra, ils offrent une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Jabra Elite 3.

