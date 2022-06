Avec 250 € de réduction, ce pack Chromebook HP + stylet devient un bon deal

Pour travailler efficacement, les Chromebook offrent un excellent rapport qualité-prix. C'est d’autant plus vrai lorsque ces derniers se retrouvent dans un pack d’accessoires avec un prix réduit, comme c’est le cas du Chromebook HP 14c-ca0012nf.

Les ChromeBook sont des machines mieux loties à présent et se trouvent être d’excellentes alternatives aux ordinateurs portables sous Windows. Avec ChromeOS, vous êtes assuré d’avoir un laptop efficace et suffisamment performant au quotidien. Le HP Chromebook (14c-ca0012nf) a l’avantage de profiter de cet OS mais aussi de proposer un format tablette pour plus de polyvalence. Il est aujourd’hui disponible dans un pack avec un stylet et une house pour moins de 450 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Un PC portable 2-en-1 avec un écran tactile de 14″ pivotant à 360°

Une autonomie confortable

L’interface Chrome OS, facile à utiliser au quotidien

Affiché à 699,99 euros, l’HP ChromeBook (14c-ca0012nf) passe à 549 euros sur le site Boulanger. Néanmoins il est possible de rapporter votre ancien ordinateur et bénéficiez jusqu’à 100€ de bonus de reprise pour l’avoir à seulement 449 euros.

Un ultrabook hybride pour un plus grand usage

Le Chromebook HP (14c-ca0012nf) ne manque pas d’élégance avec son châssis en aluminium. Il offre un format compact, grâce à ses 18 mm d’épaisseur et son poids de seulement 1,6 kg. Son écran ne fait que 14 pouces de diagonale et a la particularité d’être tactile pour s’utiliser comme une tablette grâce à sa charnière à 360°. Vous pouvez l’utiliser en mode tablette qui fonctionne parfaitement avec des stylets, inclus dans ce pack. D’ailleurs l’écran profite d’une définition Full HD et est protégé par du Gorilla Glass pour plus de solidité.

Vous pourrez profiter pleinement de votre PC portable grâce à son autonomie pouvant monter jusqu’à 13 heures. C’est tout simplement l’idéal pour passer toute une journée loin du chargeur sans craindre de tomber en rade. Et si vous avez besoin de recharger la batterie, cela se fera très rapidement via le chargeur USB-C de 45 W.

L’OS de Google et ses avantages

Côté puissance, ce n’est pas la machine la plus puissante, mais son Intel Core i3 10110U couplé à 8 Go de mémoire vivre est efficace au quotidien. Que ce soit pour une utilisation scolaire et/ou professionnelle, la machine est capable d’accomplir aussi bien les tâches basiques, que dans les activités plus gourmandes de manière fluide.

Chrome OS est évidemment de la partie, ce système d’exploitation permet de tirer le meilleur parti des applications téléchargées sur le Google Play Store, mais aussi de garantir une expérience fluide pour une meilleure productivité. D’ailleurs, vous pourrez compter sur 128 Go de stockage en eMMC, pour pouvoir sauvegarder des fichiers volumineux. Pour ce qui est de la connectique, on retrouve 2 ports USB-C (dont 1 pour la recharge), un port USB 3.0 ainsi qu’un combo casque/micro.

