OnePlus Nord 2 : ce puissant midship killer est de retour à un super prix

Le OnePlus Nord 2 est un smartphone sans de concessions sur les performances tout en parvenant à rester accessible. Il le devient davantage grâce à cette remise de 70 euros qui fait passer son prix de 399 euros à 329 euros seulement.

Dans le catalogue de OnePlus, la gamme de smartphones Nord offre une expérience complète sans se ruiner. Avec le Nord 2, la marque propose des qualités de smartphones premium à portée du milieu de gamme. Et même si ce dernier a été remplacé récemment avec le Nord 2T, il a toujours de sérieux atouts pour plaire, notamment son prix qui est en baisse aujourd’hui grâce à cette réduction de près de 20 %.

Ce qu’on apprécie sur le OnePlus Nord 2

Un bel écran AMOLED FHD+ rafraîchi à 90 Hz

Un SoC plus performant : Dimensity 1200 -IA

La puissance de sa charge rapide : 65 W

Sorti au prix de 399 euros, le OnePlus Nord 2 (8+128 Go) est désormais affiché au prix de 329 euros sur le site Cdiscount, soit 70 euros d’économie sur la facture.

Un smartphone qui mise sur les performances

Le OnePlus Nord 2 est peut-être sorti il y a un an, il n’en est pas moins intéressant. Il se concentre sur l’essentiel, avec tout même quelques améliorations notables. La première n’est pas des moindres, c’est au niveau du processeur. Ici OnePlus choisit d’équiper son milieu gamme de la puce Dimensity 1200 -IA de MediaTek. Cela a pour résultat d’apporter de meilleures performances en comparaison du modèle précédent, même face à quelques-uns de ses concurrents. Et avec 8 Go de RAM, les tâches s’exécuteront sans souci et les jeux 3D gourmands tourneront sans grandes difficultés. Sachez que le Nord 2 est compatible avec le réseau 5G.

OnePlus muscle son jeu en proposant une meilleure autonomie qu’auparavant. Le Nord 2 embarque une batterie de 4 500 mAh pour tenir une journée, mais sa véritable force réside dans la puissance de sa charge rapide de 65 W. Elle permet de passer de 5 % à 100 % de charge en 30 minutes. Un bon score pour cette tranche tarifaire.

Avec des finitions classiques, mais réussies

Esthétiquement, le OnePlus Nord 2 ne réinvente pas la roue, mais il parvient à se démarquer par sa simplicité et son revêtement en verre qui offre de jolis reflets. On retrouve des bords arrondis, qui facilitent la prise en main, ainsi que des bordures assez fines sur les côtés — sauf en bas du smartphone. Il s’accompagne d’un bel écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et de l’interface Oxygen OS pour assurer une bonne fluidité. Le Nord 2 supprime la double bulle à l’avant pour un meilleur confort lors de visionnage de vidéo.

Quant à la partie photo, le OnePlus Nord 2 dispose d’un triple capteur photo moins resserré et mieux organisé comparé à la première génération. Si le capteur principal est convaincant, il peut parfois avoir ce côté pop, en proposant des couleurs vives et saturées qui peuvent déplaire à certains qui souhaiteraient obtenir une représentation fidèle. La photo n’est pas son point fort, mais ce smartphone proposera des clichés réussis et corrects de jour.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Nord 2.

