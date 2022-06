Oppo Find X5 Lite : ce récent smartphone accessible est encore moins cher aujourd’hui

L'Oppo Find X5 Lite est le moins cher de la nouvelle gamme de smartphones lancée récemment par la marque. Malgré sa fiche technique plus allégée, ses atouts sont nombreux. À commencer par son prix, qui passe de 499 euros au lancement à 449 euros aujourd'hui.

En 2022, Oppo a lancé la gamme Find X5, qui comporte trois nouveaux smartphones. Si les Find X5 et Find X5 Pro proposent des fiches techniques plus premium, leur version allégée, le Find X5 Lite, se défend bien de son côté et marque des points, notamment au niveau de son écran et de son autonomie, malgré quelques concessions qui sont nécessaires pour appliquer un prix contenu. Ce dernier est d’ailleurs encore plus bas en ce moment, grâce à une réduction de 50 euros sur le prix d’origine, qui rend le smartphone encore plus recommandable.

Les points forts de l’Oppo Find X5 Lite

Un écran AMOLED de 6,4 pouces rafraîchi à 90 Hz

Un design soigné

Une bonne autonomie et la charge rapide disponible

Lancé à 499 euros et maintenant à un prix barré de 479 euros, le smartphone Oppo Find X5 Lite (256 Go) est désormais disponible à 449 euros sur Rue du commerce.

Un design soigné et un bel écran

L’Oppo Find X5 Lite se démarque avant tout par son design. On a ici droit à un smartphone très léger, puisqu’il ne pèse que 173 grammes, et fin, avec seulement 7,81 mm d’épaisseur. De quoi assurer une prise en main agréable et confortable. Sa face arrière, en plastique, arbore quant à elle de jolis reflets colorés, un parti pris de la marque qui fonctionne. Ce dos résiste en plus très bien aux traces de doigt. Sur l’avant, on remarque des bordures plutôt épaisses par rapport aux autres modèles de la gamme, mais cette petite concession passera beaucoup plus facilement si on se concentre davantage sur l’écran qu’elles encadrent.

En effet, l’écran intègre une dalle AMOLED de 6,4 pouces de très bonne qualité, qui offre également une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui promet une belle fluidité à l’ensemble des contenus. Évidemment, les deux autres versions plus onéreuses proposent de leur côté du 120 Hz, mais là aussi, les concessions sont de mise. On se consolera bien sûr avec l’OLED et ses contrastes infinis, bien agréables quand on veut visionner des vidéos dans de bonnes conditions.

Des performances suffisantes

A l’intérieur de la bête, on trouvera la puce Dimensity 900 de MediaTek, qui n’est certes pas la plus puissante, mais qui se défend très bien au niveau de ses performances. Sur des tâches standard comme de la navigation web, du visionnage de vidéo ou encore du multitâches, le smartphone n’aura pas à souffrir de ralentissements ou autres faiblesses. Pour ce qui est des jeux vidéos, il faudra simplement veiller à garder un niveau de graphismes plutôt modeste pour ne pas avoir de désagréments en cours de partie. La puce est également épaulée par 8 Go de mémoire vive, et le stockage s’élève à 256 Go, ce qui est plus que satisfaisant pour enregistrer une foule d’applications. Et la compatibilité 5G est bien sûr de la partie.

Mention spéciale pour le logiciel ColorOS, qui permet de bénéficier d’un des meilleurs niveaux de personnalisation sur Android. Vous pourrez en effet quasiment tout personnaliser sur votre smartphone : fonds d’écran, mais aussi icônes d’applications, disposition des apps, installation de fenêtres flottantes…

Une partie photo honorable et une autonomie efficace

Concernant le module photo de l’Oppo Find X5 Lite, il est composé de trois capteurs : un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un objectif macro de 2 mégapixels. Dans de bonnes conditions lumineuses, le capteur principal parvient à satisfaire dans beaucoup de situations, et les couleurs seront bien vives, quitte à parfois l’être un peu trop. Le mode nuit ne sera pas dénué d’intérêt, mais attendez-vous à du bruit numérique çà et là.

Enfin, l’Oppo Find X5 Lite marque surtout des points avec son autonomie, puisqu’il est capable de tenir une bonne journée et demie, quelle que soit l’activité effectuée grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Oppo a aussi eu la bonne idée de fournir un chargeur de 67 W, qui permettra par exemple de passer de 5% à 100% de batterie en moins d’une demi-heure.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Oppo Find X5 Lite.

