Le dongle HDMI 4K de Realme profite d’une belle promotion pendant les soldes

Realme propose depuis peu un dongle HDMI équipé de Google TV, l'idéal pour profiter de vos contenus vidéo en 4K sur n'importe quel TV. Pendant les soldes, il est en promo à -35 % et se place donc comme un des dongles les moins chers actuellement.

Un dongle HMDI est un petit objet bien pratique, capable de transformer n’importe quel téléviseur en un moniteur intelligent. Le Realme 4K Smart Google TV Stick embarque Google TV, ancien Android TV, un des meilleurs systèmes d’exploitation pour avoir accès au multimédia et contenus en tout genre, notamment aux services de streaming vidéo. Il se présente ainsi comme une véritable alternative aux Fire TV Stick d’Amazon et au Xiaomi Mi TV Stick. Si vous avez besoin de donner un coup de jeune à un téléviseur vieillissant ou d’équiper un moniteur, c’est le bon moment puisque que le Realme 4K Smart Google TV Stick profite d’une remise de 25 euros.

Ce qu’il faut retenir du Realme 4K Smart Google TV Stick

La puissance de Google TV

La simplicité d’accès aux services de SVoD

Un tout petit prix

Le 4K Smart Google TV Stick de Realme est proposé, en temps normal, à 69,99 euros. Il profite en ce moment de presque 35 % de réduction sur Cdiscount, ce qui le ramène à seulement 44,99 euros.

Google TV pour profiter de vos contenus

Ce petit dongle fonctionne exactement de la même façon que le Fire Stick d’Amazon. Il suffit donc de le brancher en HMDI (2.1) à votre téléviseur. Il sera alimenté en USB-C. Pour propulser le tout, Realme a intégré une puce ARM avec un CPU quadricœur Cortex-A35, ainsi que 2 Go de mémoire RAM et 8 Go stockage interne, largement suffisant pour faire tourner tout cela.

Une fois branché et caché discrètement derrière votre TV, vous aurez accès à Google TV. L’OS de la firme de Mountain View, simple et intuitif, vous donnera accès à tout un tas d’applications. Cela comprend bien sûr les différents services de SVoD (Disney+, Netflix, Canal+, OCS, Prime Video…), mais aussi de streaming musical (Spotify, Deezer, YouTube Music…) — pour peu, bien entendu, que vous possédiez un abonnement.

La 4K et le HDR10+ par Realme

Un des atouts de ce dongle Google TV de Realme est sans aucun doute la prise en charge de la 4K à 60 images par seconde. Ce n’est pas tout, puisqu’il est aussi compatible avec le HDR10+, un très bon point.

Vous pourrez en outre avoir accès à l’assistant vocal de Google, ce qui pourra vous permettre de contrôler les objets connectés de votre maison à la voix. Sur le reste de la connectivité, on tombe sur du classique Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0. Ce dernier permet d’ailleurs d’utiliser la petite télécommande livrée avec le dongle. C’est elle qui intègre le microphone, ainsi que des touches de raccourcis directs vers Netflix, YouTube, Prime Video et YouTube Music. Enfin, le dongle Realme offre la possibilité de recourir au Chromecast (contrairement au Fire Stick d’Amazon) pour diffuser le contenu de votre smartphone sur votre écran.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.