Amazon brade ce SSD NVMe pour PS5 avec 500 Go à -38 % pour les soldes

Si les SSD NVMe sont de plus en plus abordables, ils restent difficiles de trouver de bonnes affaires. Fort heureusement, le SSD SN850 de WD avec 500 Go de stockage est à 104,99 euros seulement contre 169,99 euros habituellement.

Après avoir lancé la PS5, Sony a tenu sa promesse : grâce à une mise à jour, il est possible d’ajouter un SSD NVMe au format M.2 à sa console next-gen. Cette solution va non seulement permettre d’augmenter la capacité de stockage de la console, mais va également booster les performances de la PlayStation. À condition bien sûr de remplir les exigences de Sony, comme le SSD SN850 de WD qui propose des vitesses de lecture assez élevées, mais aussi un dissipateur thermique. Et la bonne nouvelle, c’est qu’à l’occasion des soldes la version avec 500 Go de stockage profite d’une belle réduction de 65 euros, soit 38% de moins que d’habitude.

En quoi ce SSD est-il fait pour votre PS5 ?

Il propose des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Il a l’avantage d’avoir un dissipateur thermique

Et il offre 500 Go de stockage supplémentaire

Au lieu d’un prix barré à 169,99 euros, le SSD WD_BLACK SN850 M.2 NVMe de 500 Go est en ce moment en promotion à 104,99 euros sur le site d’Amazon, soit 65 euros de remise immédiate.

Le SSD ultime pour votre PS5, selon Mark Cerny

Les SSD M.2 doivent respecter diverses exigences techniques, pour pouvoir fonctionner efficacement sur votre PS5. Ce qui fait de ce SSD un bon plan, c’est qu’il a toutes les caractéristiques pour convenir à la console next-gen de la firme nippone. Le SN850 offre des performances théoriques supérieures aux exigences de Sony, avec son interface PCIe 4.0, ses débits montent jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et 4 100 Mo/s en écriture. Ce qui est largement suffisant, car la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5500 Mo/s.

Wertern Digital intègre même un dissipateur thermique, chaudement recommandé pour éviter toute surchauffe qui pourrait limiter les performances de la console. Cerise sur le gâteau, ce SSD a été recommandé par l’architecte de la PlayStation 5, Mark Cerny. Et il a d’ailleurs lui-même choisi ce SSD pour sa console — plutôt cool.

Une fois installée, votre console sera plus efficace

Il sera également utile pour apporter plus de stockage sur votre console, assez limité en espace (667 Go), grâce à ses 500 Go. La mise à jour a donc ouvert une porte de sortie à beaucoup d’entre vous dont le stockage est saturé. Vous allez pouvoir profiter de plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels si vous souhaitez l’associer à un PC. Ce SSD sera très réactif et capable de réduire le temps de chargement de vos jeux vidéo.

Quant à l’installation, il faudra s’équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et s’armer de patience. Vous pouvez retrouver notre article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème notre article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.