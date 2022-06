Avec 250€ de remise, ce pack Xiaomi 12X + Buds 3 est le bon deal des soldes

Le Xiaomi 12X se positionne sur le segment haut de gamme, tout en gardant un prix contenu. Actuellement, c'est la solution la plus abordable de la gamme 12, et se trouve aujourd’hui dans un pack avec des écouteurs pour 599 euros seulement.

La famille Xiaomi 12 est loin d’être complète et devrait accueillir prochainement trois nouveaux smartphones. Ces derniers risquent d’être à des prix assez élevés, contrairement au 12X, qui lui mise sur une fiche technique quasi-premium avec un prix plus contenu. Il est donc le plus équilibré de la gamme, et devient plus intéressant grâce à ce pack remisé à 29 % pendant les soldes d’été.

Les atouts du Xiaomi 12X

Son écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Son performant SoC Snapdragon 870

Sa charge rapide

Petit plus : les écouteurs sans fils avec réduction de bruit

Au lieu d’un prix barré à 849 euros,

Boulanger propose le Xiaomi 12X avec les écouteurs Xiaomi Buds 3 pour 849 euros, mais à l’occasion des soldes d’été ces deux produits tombent à 599 euros seulement, soit 250 euros de réduction.

Le plus équilibré des Xiaomi 12

Le Xiaomi 12X n’est certes pas le plus premium, il n’a rien à envier à ses aînés. Il copie les mêmes dimensions que le modèle classique, avec un écran AMOLED de 6,28 pouces en Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il dispose du même module photo que son aîné avec un objectif principal de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. La qualité des photos devrait être au rendez-vous notamment avec la technologie CyberFocus, qui reconnaît plus facilement le contour des sujets et améliore le focus.

Pas de Snapdragon 8 Gen 1 sur ce modèle, mais la puce 870 de Qualcomm. Elle est certes moins puissante, elle encaissera les tâches du quotidien sans problème. Vous allez pouvoir lancer n’importe quelle application, même gourmande, mais aussi des jeux 3D. La puce permet également d’accéder au réseau 5G. À noter que ce smartphone ne tourne pas sous Android 12, mais Android 11 avec l’interface MIUI 13. Quant à l’autonomie, le 12X intègre la même batterie que le 12 classique à savoir une batterie de 4 500 mAh — de quoi tenir une journée. Il conserve également la charge 67 W qui fera remonter le téléphone de 0 à 100 % en seulement 40 minutes.

Des écouteurs abordables, avec réduction de bruit

Les Xiaomi Buds 3 sont les true wireless avec réduction de bruit les plus abordables de la marque. Ils prennent le format tige pour assurer un bon maintien et sont agréables à porter avec seulement 4,6 grammes. Pour en profiter pendant de bonnes heures, Xiaomi assure qu’ils peuvent fonctionner pendant 7 heures sans ANC, et que le boîtier permet de récupérer 32 heures d’utilisation. Les écouteurs sont également certifiés IP55, ce qui garantit une protection contre les éclaboussures.

Autrement, ils proposent une isolation passive complétée par une réduction de bruit active. Elle permet de réduire les bruits extérieurs jusqu’à 40 dB d’après la marque. Trois niveaux de réduction de bruit active sont proposés ainsi qu’un mode Transparence pour rester à l’écoute. On retrouve des transducteurs de 10 mm de diamètre. Si Xiaomi précise qu’ils sont capables de délivrer un son Hi-Fi, ici on ne retrouve pas de codec LDAC ni de l’aptX, mais les codecs AAC et SBC classiques qui ne permettent pas de proposer un débit au-delà de 400 kb/s. Toutefois, le rendu sonore semble être de bonne qualité.

Nous n’avons pas encore pu tester ce modèle, mais vous pouvez lire notre test du Xiaomi 12 pour en savoir davantage.

