Vivo X80 Pro : ce smartphone premium doué en photo est déjà 200 € moins cher

Le nouveau smartphone haut de gamme de chez Vivo est dès aujourd'hui disponible en France, il se nomme le X80 Pro. Et pour fêter comme il se doit le lancement, ce dernier est d'ores et déjà 200 euros moins cher chez plusieurs e-commerçants.

Vivo n’est pas la marque la plus populaire en France, mais elle fait souvent parler d’elle quand elle fait des prouesses. En effet, la dernière fois que son nom a retenti aussi fort dans l’Hexagone, c’était pour son X60 Pro qui intégrait un système de gimbal pour une excellente stabilisation de l’image. Aujourd’hui, le nouveau X80 Pro fait encore mieux et se frotte même aux cadors de l’industrie, que ce soit au niveau de la qualité ou de la polyvalence.

Où acheter le Vivo X80 Pro ?

Le Vivo X80 Pro uniquement en version 12+256 Go, pour un prix fixé à 1 299 euros. Mais le lancement s’accompagne d’une réduction de 200 euros chez la Fnac, Darty et Boulanger en utilisant le code promo « PERFECTPHOTO » avant de procéder au paiement de votre commande.

Actuellement en précommande, le smartphone sera livré à partir du 5 juillet prochain.

Vivo X80 Pro : un champion de la photo

Le Vivo X80 Pro propose tout ce que l’on attend d’un smartphone haut de gamme en 2022. On retrouve par exemple un Snapdragon 8 Gen 1 accompagné de 12 Go de RAM pour une puissance très élevée au quotidien, et qui répond à tous les usages, en passant d’une navigation fluide jusqu’à des graphismes en qualité maximale sur les jeux 3D. Pour apprécier tout cela comme il se doit, l’écran est bien évidemment excellent, puisque AMOLED avec une définition WQHD+ de 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz, où le seul élément en deçà de la concurrence est la luminosité de la dalle, qui peine à s’éclairer suffisant lorsque les rayons du soleil sont ardents.

Côté autonomie, ce X80 Pro s’équipe d’un accumulateur de 4 700 mAh un peu décevant, puisque selon notre test personnalisé ViSer, censé simuler une utilisation mixte du téléphone, le smartphone met 9 h 40 min à passer de 100 % à 10 % de charge. C’est un des scores les plus mauvais que nous ayons eu l’occasion de mesurer. Cependant, la balance penche vers le bon côté grâce à un système de charge ultra rapide jusqu’à 80 W, qui permet de recharger entièrement le smartphone en moins de 40 minutes. La charge sans fil 50 W est également de la partie pour celles et ceux qui utilisent un pad à induction.

Là où le smartphone haut de gamme de Vivo va plutôt se démarquer, c’est au niveau de la photo. Le design du bloc à l’arrière du X80 Pro est assez protubérant et accueille pas moins de 4 capteurs :

Un principal de 50 mégapixels de 1/1,31 pouce (soit 1,2 μm par photosite), ouverture F1,57 ;

Un ultra grand-angle (capteur IMX 595) de 48 mégapixels, ouverture F/2,2 ;

Un téléobjectif x2 dédié aux portraits, avec capteur IMX 663 de 12 mégapixels, ouverture F/1,85

Un autre téléobjectif x5 cette fois-ci, avec capteur 8 mégapixels, ouverture F/3,4.

Avec une telle configuration, le Vivo X80 Pro est bon dans tous les domaines, que ce soit en plein jour, en contre-jour, de nuit ou encore en intérieur avec peu de luminosité. Vous ne raterez jamais un cliché avec ce smartphone, qui a d’ailleurs la particularité de retranscrire très bien la réalité, c’est-à-dire, ce que voient réellement nos yeux. Le mode portrait est excellent avec un flou pas trop prononcé et un détourage du sujet très précis. Mais le must, c’est pour la vidéo, qui profite d’une stabilisation comme nul pareil à l’heure où nous écrivons ces lignes. Pour faire des vlog ou prendre des rushs lors d’un concert ou autre, c’est tout simplement le meilleur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Vivo X80 Pro.

