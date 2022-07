Ecovacs Deebot N8 + : cet aspirateur robot premium est soldé à -33 %

Si vous êtes à la recherche d’un robot aspirateur pour garder vos sols propres sans lever le petit doigt, l’Ecovacs Deebot N8 Plus est le bon allié. Il a tout pour plaire surtout son prix qui passe à 399 euros contre 599 euros habituellement.

Les marques qui conçoivent des aspirateurs robots étoffent de plus en plus leur produit, et proposent des appareils ultra-complets. Seul inconvénient, ils demandent un budget conséquent. Fort heureusement certains constructeurs arrivent à faire baisser facture, sans pour autant faire trop de concessions. Ecovacs par exemple, propose son modèle N8 Plus, un aspirateur robot 2 en 1 équipé d’une station de vidage automatique pour que vous n’ayez à vous préoccuper de rien. Il a de nombreux atouts, dont son prix qui devient plus abordable pendant les soldes d’été grâce à cette remise de 200 euros sur son prix d’origine.

Le Deebot N8+ en quelques mots

Un système de nettoyage 2 en 1 pour plus d’efficacité

Avec une bonne puissance d’aspiration

Une station de vidage automatique intégrée

Et une cartographie précise

Proposé à 599 euros, l’aspirateur robot Ecovacs Deebot N8+ est affiché à 499 euros sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 100 euros, il passe à 399 euros seulement. Il est également au même prix sur Cdiscount.

Des fonctionnalités haut de gamme, sans payer le prix fort

Pour faire mieux que la concurrence, Ecovacs conçoit des aspirateurs robots bourrés de fonctionnalités sans faire flamber le prix de la facture : le Deebot N8+ en est l’exemple même. Ce dernier est très autonome et découvre seul votre logement. Il va nettoyer votre domicile dans les moindres recoins grâce son capteur laser dToF (Direct Time of Flight) présent sur le dessus du robot. Ce capteur permet au robot de reconnaître et d’éviter tous les obstacles du logement, mais aussi d’en établir une carte.

Cette carte est consultable depuis l’application Ecovacs Home. Vous allez pouvoir choisir le parcours de votre aspirateur robot, cibler des zones à nettoyer ou même en interdire — un accrochage avec des câbles est très vite arrivé. Étant compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, vous pourrez tout simplement contrôler le robot aspirateur à la voix et lui demander de passer un coup d’aspirateur dans la cuisine ou de rentrer immédiatement à sa station de vidage s’il est dans votre passage.

Un nettoyage intelligent et efficace

Un aspirateur robot n’est rien sans une bonne puissance d’aspiration, ici elle montre jusqu’à 2 300 Pa, soit 53 % plus efficace par rapport au Deebot Ozmo 950, d’après la marque. Il est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage). Il est également capable de passer la serpillère et va pouvoir contrôler précisément le débit d’eau à mettre au sol, selon quatre niveaux d’humidification différents pour éviter le gaspillage. Il va même reconnaître les tapis pour augmenter la puissance d’aspiration et éviter de les mouiller.

Il peut donc aussi bien aspirer, balayer, et laver votre sol simultanément afin d’éliminer les taches récalcitrantes. Mais la véritable force de ce modèle est qu’il est fourni avec une station de vidage automatique. Avec cet ajout, vous n’aurez plus à vous soucier de votre aspirateur robot. Une fois que ce dernier finit de nettoyer votre logement, il va alors venir à la station pour recharger ses batteries, mais aussi vider automatiquement son bac à poussière dans le sac étanche d’une capacité de 2,5 litres. En plus, l’application vous prévient quand le sac est plein et qu’il faut le vider.

Et pour une bonne durée

Enfin, côté autonomie, le constructeur annonce 110 minutes avant de nécessiter un retour au socle. Une fois la batterie rechargée, il reprend le nettoyage là où il s’était arrêté. Comptez environ 4 heures de charge et concernant la contenance de ces bacs, vous pourrez compter sur 420 ml pour celui destiné à stocker les poussières, et 240 ml pour le réservoir d’eau.

