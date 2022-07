À l’occasion des soldes, la liseuse Kobo Nia s’affiche à un prix plus attractif

Idéale pour avoir tous vos livres dans un format poche cet été, la liseuse électronique Nia de Kobo devient plus intéressante à l'occasion des soldes. Son prix passe de 99,99 euros à 74,99 euros sur Amazon.

Emporter toute une bibliothèque dans son sac : c’est ce que permettent les liseuses électroniques aujourd’hui. Si Amazon s’impose fortement avec ses Kindle, d’autres marques, comme Kobo sont à considérer. La Nia de Kobo est légère, compacte et doté d’un stockage suffisant pour avoir des milliers de livres. Elle figure en bonne place sur le podium des liseuses, et elle devient encore plus intéressante actuellement grâce à une réduction de 25 euros sur son prix.

Ce qu’il faut retenir de la Kobo Nia

Une liseuse avec un écran rétroéclairé de 6 pouces ;

Une capacité de 8 Go pour accueillir votre bibliothèque de livres ;

Une seule charge pour des semaines de lecture.

Vendue au prix de 99,99 euros, la liseuse Kobo Nia 6 avec 8 Go est actuellement en promotion à 74,99 euros sur le site d’Amazon, soit une remise immédiate de 25 %.

Une liseuse simple, mais efficace

La Kobo Nia n’a pas à rougir face aux Kindle d’Amazon, et fera tout aussi bien puisqu’elle reprend les mêmes caractéristiques pour un prix plus bas. Elle intègre un écran rétroéclairé de 6 pouces avec une résolution de 212 pixels par pouce. Son design compact, et son poids de seulement 172 grammes lui assurent une bonne prise en main. Elle sera aussi facilement transportable pour vous accompagner durant vos trajets, dans les transports par exemple.

Pour offrir un bon confort de lecture, la Nia propose un écran sans reflet pour pouvoir lire même en plein soleil. Et pour les couche-tard, vous pourrez continuer de lire grâce au mode ComfortLight. Ce dernier permet d’ajuster la luminosité de l’écran sans gêner votre partenaire, et aussi rendre moins agressive la lumière pour vos yeux.

Une grande autonomie pour en profiter des semaines

Cette petite liseuse est livrée avec 8 Go de stockage, pour stocker une grande quantité de livres au format numérique, environ 6 000 ebooks, selon la marque. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue de la marque, sans passer par votre ordinateur. Les formats ebooks (Epub, Epub3, PDF, etc.) et images sont bel et bien présents, tout comme les formats de BD numérique CBR et CBZ.

Ce qu’on apprécie surtout sur les liseuses électroniques, c’est leur capacité à tenir des semaines durant. La Nia de Kobo ne fait pas exception à la règle et assure plusieurs semaines d’utilisation avant de tomber en rade de batterie. Bien entendu, elle variera en fonction de votre utilisation, mais avec une telle capacité, vous en oublierez presque de la recharger. En revanche, vous allez devoir éviter les sessions lecture dans le bain car elle n’est pas résistante à l’eau, contrairement aux modèles Kobo Libra H2O et Kobo Forma.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire la fiche technique de la liseuse électronique Kobo Nia.

