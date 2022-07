PC portable et hybride : notre sélection des meilleures offres du Prime Day

Le Prime Day c'est l'occasion de jeter un œil aux gros rabais sur les références Tech. Cette fois-ci, nous nous sommes concentrés sur les PC portables et les hybrides et il y a de bonnes surprises pour tous les budgets.

Il ne reste que quelques heures avant la fin des Prime Day et s’il vous reste encore un peu d’argent pour vous équiper à moindres frais, pourquoi ne pas jeter un œil du côté des PC portables ou des ordinateurs hybrides ? Les prix sont en forte baisse pendant l’événement et pas uniquement sur les modèles les plus anciens. On vous a donc concocté une sélection des meilleurs deals dans le domaine et sur toutes les gammes de prix pour que vous puissiez mieux faire votre choix.

Les meilleures offres de PC portable et ordinateurs hybrides pendant le Prime Day

HP OMEN 15

Omen, la gamme pensée pour les joueurs de la marque HP, propose depuis quelques années de PC portables disposant de grosses configurations pour des prix relativement abordables par rapport aux standards du marché. Ce modèle de 15 pouces s’articule autour d’un CPU Intel Core i7-10750H cadencé à cadencer à 2,6 Ghz de base et jusqu’à 5 Ghz en mode boost. Il est associé à une carte graphique Nvidia RTX 3070 au format Max-Q (100W) et à 16 Go de RAM. Enfin, le SSD NVME de 512 Go est là pour assurer une grande vitesse d’exécution à l’ensemble.

Niveau puissance brute, il est capable de faire tourner tous les jeux avec un niveau de détail au top et en résolution maximale. Il est aussi très à l’aise pour n’importe quelle tâche lourde comme du montage vidéo ou photo. Côté sans-fil. Il dispose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth (en version 5.0) et la batterie délivre jusqu’à 6 heures en utilisation normale selon le constructeur.

Les caractéristiques du PC portable HP OMEN 15-EK1001SF

L’écran 15,6 pouces Full HD à 144Hz

La config Intel Core i7-10750H + RTX 3070 + 16 Go de RAM

Le tout avec un SSD PCIe NVMe de 512 Go

Wifi 6 et Bluetooth 5

Au lieu de 1496 euros, le laptop gamer HP OMEN 15 (15-EK1001SF) est en promotion pendant le Prime Day d’Amazon à 1090 euros.

Huawei MateBook 14 (2021)

Avec ses faux airs de MacBook Pro, le Huawei MateBook 14 a tout d’un ordinateur de la marque à la pomme, tout du moins de manière visuelle. Il ne pèse que 1,49 kg et une épaisseur de 15,9 mm et est donc facilement transportable dans un sac pour le travail ou en voyage. Côté configuration, on trouve un processeur Intel Core i5-1135G7 qui délivre une puissance suffisante pour effectuer n’importe quelle tâche de bureautique poussée, ou de lecture vidéo en haute résolution grâce à la puce graphique Intel Iris X. Le tout est couplé16 Go de RAM et à un SSD au format NVMe de 512 Go.

Côté écran, il s’agit d’une dalle LCD IPS de 14 pouces avec une définition de 2160 par 1440 pixels au format 16/9 classique. La connectique est également complète avec deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C, un port HDMI et une prise audio 3,5 mm. La partie sans fil est assurée par du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 et la batterie de 56 Wh peut faire tenir le tout sur 10 à 11 heures sachant que le tout est fourni avec un chargeur rapide de 65W permettant de gagner jusqu’à 2,5 heures d’utilisation en 15 minutes de charge.

Le Huawei MateBook 14 (2021), c’est quoi ?

Un processeur Intel i5 de 11e génération

16 Go de RAM

512 Go de stockage en SSD

Un écran de 14 pouces 2K

À son lancement, le Huawei MateBook 14, dans sa configuration de base, à savoir avec un processeur i5-1135G7, 512 Go de stockage et 16 Go de RAM, est proposé à 1 099 euros. Durant le Prime Day d’Amazon, cet ordinateur portable profite d’une réduction de 460 euros, ce qui le fait à 639,99 euros.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED

Les PC portables équipés de dalles OLED sont encore quasi exclusifs à Asus. Le constructeur Taiwannais en propose aujourd’hui sur la plupart de ses modèles allant des Zenbook aux Vivobook. C’est de l’un de ces derniers dont il est question ici. En plus d’une dalle OLED Full HD de 15,6 pouces , ce laptop propose une fiche technique assez reluisante pour un PC portable pensé pour la bureautique. Il embarque un CPU AMD Ryzen 5 (5600H) avec 16 Go de mémoire vive et un SSD NVMe de 512 Go. De quoi être à l’aise dans ses activités si vous cherchez de la réactivité et de la puissance.

La connectique est également bien complète avec un port USB 3.2 Gen1, deux ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un port MicroSD et une sortie audio. Niveau autonomie, il faut tabler sur une dizaine d’heure en utilisation classique. Notez également que Windows 11 est déjà préinstallé et prêt à l’emploi sur ce modèle.

Le Vivobook Pro 15 OLED propose

Un écran OLED de 15,6 pouces (Full HD)

Une puce AMD Ryzen 5 (5600H)

16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 999,99 euros, le Asus Vivobook Pro 15 OLED (S3500QA-L1190W) est en ce moment disponible en promotion à 699,99 euros sur Amazon.

Retrouvez le Vivobook Pro 15 OLED à 699,99 € sur Amazon

Microsoft Surface Go 3

La Gamme Surface de Microsoft n’est pas aussi populaire que le constructeur le souhaiterait, il faut dire que les prix sont souvent élevés par rapport aux prestations proposées. Ce n’est plus le cas pendant le Prime Day, puisque ce modèle ne perd pas moins de 130 euros en plus des nombreux rabais qu’il a bénéficié par le passé. Ce qui est en revanche certain, c’est que la qualité de fabrication made by Microdoft est un avantage. On est en face d’un appareil hybride entre laptop et tablette avec des finitions exemplaires sur le châssis et un choix de matériaux nobles. Son écran tactile IPS de 10,5 pouces au format 3:2 avec une définition de 1920 x 1280 pixels est très agréable à utiliser et offre une bonne luminosité ainsi que de belles couleurs.

Côté performances, c’est en revanche plus modeste. Ce modèle intègre un Intel Core i3-10100Y avec 8 Go de RAM ainsi qu’un SSD de 128 Go. Pas de quoi atteindre les plafonds, mais c’est amplement suffisant pour faire de la bureautique, regarder des vidéos en HD ou utiliser quelques applications peu gourmandes. Côté autonomie, Microsoft annonce jusqu’à 8h et la recharge complète ne prend qu’une petite heure avant d’atteindre les 100%.

Ce qu’il faut retenir de la Surface Go 3

Une tablette hybride avec de belles finitions

Un écran 10,5 pouces au format 3:2

Une autonomie solide

Au lieu d’un prix barré à 679 euros, la Microsoft Surface Go 3 (i3 + 128 Go SSD) bénéficie de 130 euros de réduction et passe à 549 euros sur Amazon.

Acer Chromebook CB315

Il s’agit du seul Chromebook de cette sélection. Acer est à la manœuvre sur ce modèle à très bon marché. Le Chromebook CB315 est équipé d’une configuration modeste. On trouve dans ses entrailles un CPU Intel Celeron N4020 couplé à 4 Go de RAM, 64 Go eMMC, ce qui est suffisant pour faire fonctionner Chrome OS le système d’exploitation de Google, mais qui peut être un peu juste pour certaines applications un peu lourdes. C’est en revanche une bonne machine de bureautique avec une facilité d’utilisation inégalée, parfaite notamment pour les étudiants.

La navigation est aussi facilitée par la présence d’un écran LCD de 15,6 pouces en Full HD (1920 par 1080 pixels), mais surtout, il propose une belle autonomie avec une endurance de 12,5 heures, bien assez pour une journée de travail complète.

L’Acer Chromebook CB315, c’est quoi ?

Le système d’exploitation Chrome OS

Un écran 15,6 pouces FHD

Une autonomie de 12,5 heures.

Habituellement, on trouve l’Acer Chromebook CB315-3HT-C6KP à 399 euros. Durant les Prime Day d’Amazon, cet ordinateur portable profite d’une promotion et est disponible à 209 euros.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offres du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.