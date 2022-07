L’excellent SSD Samsung T7 de 1 To est à un très bon prix pour le Prime Day

Si vous recherchez un moyen simple et rapide pour transférer vos données, le SSD externe T7 de Samsung est à prix réduit durant le Prime Day. La version 1 To tombe à 99,74 euros.

Le SSD portable Samsung T7 est l’une des meilleures références du marché quand il s’agit de stockage externe. Il est robuste, performant pour transférer tous vos fichiers, et surtout facilement transportable grâce à son format compact. Cette solution de stockage apporte aussi davantage de stockage et se trouve aujourd’hui en réduction dans sa version 1 To grâce au Prime Day.

Ce qu’il faut retenir du SSD T7 de Samsung

Un SSD léger, compact et robuste

Des vitesses de transfert jusqu’à 1 050 Mo/s

Un stockage important de 1 To

Au lieu d’un prix barré à 109,99 euros, le Disque SSD externe Samsung T7 de 1 To est disponible en promotion à 99,74 euros sur Amazon.

Une référence dans son domaine

Si l’idée de trifouiller les entrailles de votre ordinateur vous effraie, les SSD externes sont une solution très recommandable. Ils ont d’ailleurs l’avantage d’être faciles à transporter. C’est le cas par exemple du Samsung T7 qui possède un format compact grâce à ses dimensions de 85 x 57 x 8 mm et son poids plume de 58 grammes.

Côté design, il conserve le même que son prédécesseur, avec un design discret et résistant à toute épreuve. Sa coque en aluminium est solide, ce qui vous permet de l’emporter partout avec vous sans risque.

Des performances de haute volée

Grâce à l’association de la technologie NVMe et l’interface USB 3.2 Gen 2, le T7 est capable d’offrir des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. Vous pouvez ainsi stocker vos contenus et vos créations sur un disque ultra rapide qui s’adapte parfaitement à vos besoins. Ce SSD dispose d’ailleurs de 1 To de stockage pour stocker des centaines de vidéos ou bien des jeux.

Le T7 de Samsung est évidemment compatible avec de nombreux supports, en passant par Android, macOS/iPadOS, Windows, mais aussi Linux. Il mise sur un port USB Type-C. Un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A sont fournis avec le SSD. Enfin, si le T7 Touch intègre un lecteur d’empreintes digitales associé à un système de chiffrement destiné à protéger les données stockées, le T7 classique sera sécurisé par un mot de passe.

