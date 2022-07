La manette DualSense PS5 est moins chère pour le dernier jour du Prime Day

La manette PS5 est arrivée avec son lot de nouveautés, et celle-ci s’associe parfaitement avec la console de Sony. Si vous cherchez une deuxième manette, celle-ci est à prix réduit durant le Prime Day : 59,99 euros au lieu de 69,99 euros.

La nouvelle manette sans fil de Sony qui accompagne la PlayStation 5 apporte son lot de nouveautés. La DualShock fait place à la Dualsense, une manette plus épurée avec une meilleure prise en main. Elle mise surtout sur de nouvelles gâchettes pour améliorer l’expérience en jeu. Si vous êtes intéressés, on la trouve en ce moment avec une réduction de 10 euros par rapport à son prix initial.

La DualSense de Sony propose …

Un nouveau look qui s’accorde à la console

Une meilleure ergonomie et immersion

Les fonctionnalités exclusives avec une PlayStation 5

La compatibilité Android et iOS

Habituellement à 69,99 euros, la manette PS5 DualSense en coloris blanc est désormais à 59,99 euros sur Amazon.

Un nouveau design réussi

La DualSense de Sony s’offre un relooking plus moderne, et reprend les traits de la console next-gen avec un revêtement blanc. Les touches et joysticks conservent le même emplacement, mais la manette se révèle plus confortable que son prédécesseur, grâce à des dimensions repensées.

La manette est aussi légèrement texturée, ce qui facilite la préhension. La présence d’un bouton nommé Create fait son apparition, semblable au bouton Share d’autrefois, avec toutefois plus de possibilités au niveau de la retouche d’images, et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à l’autonomie, Sony n’apporte pas d’amélioration sur la manette PS5, mais propose un système de charge plus rapide qu’avant grâce au port USB-C.

Une manette qui vous plonge dans le jeu

Si la DualSense reprend toutes les fonctionnalités de la DualShock 4 V2, la manette PS5 propose un meilleur moteur de vibration pour donner un véritable effet tactile sous le doigt. Résultat : on ressent mieux les sensations à travers la manette par exemple si votre personnage court sur la neige ou du bitume. La plus grosse évolution reste les gâchettes adaptatives R2 et L2. Les deux touches dotées d’un moteur pour réguler l’intensité offrent de nouvelles interactions. Par exemple, le joueur pourrait sentir la tension de la corde en bandant un arc.

En revanche, ces fonctionnalités citées précédemment ne sont disponibles que sur la PlayStation 5. La DualSense peut tout même être utilisée sur d’autres supports. Elle est prise en charge sur PC (Steam), Mac ainsi que les smartphones et tablettes tournant sous Android et iOS/iPadOS, via Bluetooth ou en mode filaire. Certains ont même trouvé le moyen de l’utiliser sur Nintendo Switch.

