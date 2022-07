Soldé à -32 %, ce moniteur gaming de 27’’ (QHD, 144 Hz) est à un très bon prix

L’écran PC ViewSonic embarque les caractéristiques techniques nécessaires pour satisfaire les pro gamers. Aujourd’hui, son rapport qualité-prix s’améliore en passant à 239,99 euros au lieu de 349,99 euros.

Avec un temps de latence minime (1 ms), une définition QHD et un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 144 Hz, le ViewSonic (XG2705-2K 27) a des caractéristiques idéales pour tout joueur souhaitant un moniteur complet et performant. Il profite en ce moment d’une belle réduction de 110 euros sur son prix d’origine et sera idéal pour compléter votre setup à prix réduit.

Les points forts de l’écran gaming de ViewSonic

Une dalle IPS de 27 pouces en QHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide : 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré à 349,99 euros, l’écran PC ViewSonic (XG2705-2K 27) bénéficie de 110 euros de remise et s’affiche désormais à 239,99 euros sur le site de la Fnac.

Retrouvez l'écran ViewSonic (XG2705-2K 27) à 239,99 € à la Fnac

Un moniteur bien équipé

Avec une diagonale de 27 pouces, l’écran gaming ViewSonic (XG2705-2K 27) a l’avantage de proposer un confort visuel non négligeable. Ses bordures fines sur 3 côtés ne font qu’accentuer cet effet.

Ce modèle intègre en plus un écran IPS d’une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC. Vous bénéficierez ainsi d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. L’écran revêt aussi un filtre anti-éblouissement et un filtre anti-lumière bleue pour préserver vos yeux.

Pour de bonnes performances en jeu

Ce moniteur se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeant(e)s qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers titres : on retrouve un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms. Des caractéristiques techniques idéales pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Dans la continuité d’offrir un écran gaming performant, la marque rend compatible son moniteur avec la technologie AMD FreeSync Premium, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image durant vos parties, et avoir des sessions fluides. Quant à la connectique de cet écran, on retrouve deux entrées HDMI, une entrée DisplayPort et une prise casque.

Retrouvez l'écran ViewSonic (XG2705-2K 27) à 239,99 € à la Fnac

Lire aussi

Quel est le meilleur écran PC gamer en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.