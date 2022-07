Xiaomi Mi Smart Band 6 : ce bracelet connecté est à moitié prix sur Cdiscount

Le nouveau bracelet de Xiaomi est à présent disponible en vente, mais c'est avec l'ancien modèle que vous ferez une bonne affaire. Aujourd’hui, le Mi Smart Band 6 est en promotion à seulement 29,99 euros contre 59,99 euros à sa sortie.

Le nouveau bracelet connecté de Xiaomi est maintenant disponible depuis quelques semaines, laissant ainsi au second plan l’ancien modèle. Ce dernier reste tout de même un excellent tracker d’activités pour celles et ceux qui cherchent à garder la forme. Il apporte un suivi complet pour un prix qui ne dépasse pas les 30 euros aujourd’hui.

Un bracelet toujours recommandable pour …

Son écran AMOLED de 1,56 pouce

Son suivi d’activités complet et un suivi de santé peaufiné

Son autonomie généreuse

Au lieu d’un prix barré à 59,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Band 6 est désormais disponible en promotion à seulement 29,99 euros sur le site Cdiscount.

Retrouvez le Xiaomi Mi Smart Band 6 à 29,99 € sur Cdiscount

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Band 6. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design inchangé, mais un écran agrandi

Le Xiaomi Mi Smart Band 6 n’a pas à rougir face à son successeur, et reste un très bon bracelet connecté. Son format ovale discret intègre un écran AMOLED de 1,56 pouce avec une définition de 152 x 486 pixels. Des améliorations par rapport à son prédécesseur, qui permet d’afficher une qualité d’image plus nette, quelle que soit la situation.

Cet écran plus large sera plus confortable pour afficher les notifications de votre téléphone sur votre bracelet. En revanche, il est uniquement possible de consulter les notifications, et non d’y répondre. Autre fonction : le bracelet vibrera si vous programmez un réveil ou que l’on vous appelle, il affichera la météo, l’heure ou bien vous permettra de contrôler la musique de votre téléphone.

Une panoplie de capteurs pour suivre au mieux vos activités

Pour garder la forme, le Mi Smart Band 6 propose un suivi d’activité complet et convaincant. Il propose un accéléromètre, un gyroscope ainsi qu’un cardiofréquencemètre qui analyse votre rythme cardiaque. Un capteur d’oxygénation du sang, un Sp02, est également de la partie, mais malheureusement, lors de notre test nous avons constaté qu’il n’est pas très bien exploité. Autrement, il peut mesurer le nombre de pas quotidiens, les calories brûlées, analyser le stress, le suivi du sommeil, et prend en charge 30 activités sportives – dont 6 reconnus automatiquement.

Pour finir, au niveau de l’autonomie, Xiaomi promet jusqu’à 8 jours sans le Sp02 activé, et jusqu’à 14 jours en mode veille. Dans les faits, il tiendra un peu plus de 8 jours si vous l’utilisez de nuit avec le Sp02 activé, mais cela reste plus que confortable. Pour ce qui est de la recharge, il faudra compter sur 1h30 environ pour remplir la batterie. Notez par ailleurs que ce modèle dispose d’un système de charge magnétique et peut résister à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Retrouvez le Xiaomi Mi Smart Band 6 à 29,99 € sur Cdiscount

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Smart Band 6.

Quels trackers d’activités choisir ?

Pour découvrir les autres références disponibles sur le marché des bracelets connectés, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.