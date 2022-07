Nvidia : les GeForce RTX 3060, 3070, 3080 et 3090 sont à des prix avantageux

La pénurie n'est pas encore totalement derrière nous, mais certains produits Tech très prisés sont de plus en plus disponibles à bon prix. C'est en ce moment le cas des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX de la série 3000, avec des offres recommandées par la marque elle-même.

Les cartes graphiques GeForce RTX 3060, 3070, 3080 ou 3090 et leurs itérations « Ti » ont été pendant longtemps la proie des scalpeurs pour les revendre à prix d’or, mais aujourd’hui, et même si la pénurie des composants informatiques persiste, il est maintenant possible de trouver ces GPU en stock et même à prix réduit. Pour vous y aider, Nvidia a lancé la page Restocked & Realoaded sur son site officiel afin de partager uniquement les meilleures offres.

Les offres Nvidia GeForce RTX 3090

La GeForce RTX 3090 intègre 10 496 cœurs Nvidia Cuda avec 26 de mémoire vidéo GDDR6X. Elle représente surtout une nouvelle catégorie plus puissante que les habituelles Titan de Nvidia. C’est la carte graphique basée sur l’architecture Ampere la plus puissante de l’année 2020 et offre encore aujourd’hui d’excellentes performances dans les jeux vidéo, pour afficher de belles textures en 4K avec du ray tracing sur PC, le tout à 60 fps, voire plus si votre écran est compatible.

Les offres Nvidia GeForce RTX 3080

La GeForce RTX 3080 vient ainsi remplacer la GeForce RTX 2080 Ti de la gamme précédente. Selon Nvidia, cette carte propose deux fois les performances d’une RTX 2080. Avec 10 Go de mémoire GDDR6X, elle permet de jouer en 4K dans de bonnes conditions avec une fréquence d’images très rapide pour profiter des écrans 120 Hz, 144 Hz et bien plus.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 3080.

Les offres Nvidia GeForce RTX 3070

La Nvidia GeForce RTX 3070 propose des performances équivalentes à celle d’un RTX 2080 Ti, selon la marque. Elle peut donc aisément faire tourner des jeux vidéo avec une définition en 1440p, voire 4K selon les titres. Elle possède 8 Go de mémoire GDDR6 avec 5 888 cœurs Nvidia Cuda.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 3070.

Les offres Nvidia GeForce RTX 3060

La GeForce RTX 3060 vise les joueurs équipés de moniteurs Full HD. Elle embarque 12 Go de GDDR6 sur bus 192 bits, contre 8 Go de GDDR6 en 256 bits sur la GeForce RTX 3060 Ti — qui est le modèle supérieur. Le GPU perd quelques unités de calcul (3 584 unités CUDA contre 4 864), quand on gagne environ 100 MHz en pointe.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 3060.

Quelle carte graphique choisir ?

Afin de découvrir les meilleures références du moment, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures cartes graphiques (GPU) en 2022.

