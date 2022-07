DJI Mini 3 Pro : le nouveau drone du géant chinois est déjà 100 € moins cher

Avec sa fiche technique impressionnante et son petit gabarit, le Mini 3 Pro de DJI sait se faire désirer auprès des amateurs et des semi-pro. Il est en ce moment trouvable en pack avec sa radiocommande Smart Controller à 899 euros au lieu de 999 euros grâce à un code promo.

Dernier né de l’écurie DJI, le Mini 3 Pro constitue le pinacle de ce que peut proposer la marque chinoise dans le domaine des drones compacts et grand public. Avec des capacités encore plus poussées et une facilité de prise en main encore facilitée par la présence du nouveau contrôleur DJI RC avec écran, le Mini Pro 3 saura satisfaire tout le monde. Il est d’ailleurs possible de se l’offrir en ce moment avec 100 euros de moins en utilisant un code promo.

Les points clés du DJI Mini 3 Pro

Un drone au format compact et léger (249 grammes)

Des moteurs plus puissants pour plus de stabilité

Capable de filmer en 4K à 60 IPS et Full HD à 120 IPS

Fourni avec le dernier Smart Controller, le DJI RC

Initialement à 999 euros, le drone DJI Mini 3 Pro accompagné de sa radiocommande Smart Controller (avec écran) est actuellement en promotion à 899 euros sur le site de Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN100. Le produit est vendu et expédié par Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le DJI Mini 3 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un modèle qui perfectionne la formule

Le suffixe « Mini » chez DJI n’est pas là pour faire joli. Le DJI Mini 3 Pro en garde toute sa philosophie puisqu’il conserve un poids en dessous de seulement 250 grammes et ainsi être parfaitement homologué pour être utilisé en France pour du loisir. Cela fait surtout sens lorsque l’on découvre ses dimensions (145 x 90 x 62 mm une fois replié), ce qui le rend parfaitement transportable dans n’importe quel sac à dos.

Concernant le design, il a été entièrement revu par rapport au modèle précédent dans le but d’offrir de meilleures performances. Les bras et hélices ont notamment été ajustés pour un meilleur aérodynamisme selon DJI. De plus, la nacelle offre une mobilité supérieure pour vos prises de vue, avec notamment une rotation à 90° pour des shots en mode portrait.

Toujours plus de performances

Parlons d’abord du capteur du drone, qui est légèrement plus petit que sur l’Air 2S (1/1,3 pouce contre 1 pouce), mais qui prend encore capacités puisqu’il est capable de prendre des photos en 48 Mégapixels et des vidéos jusqu’en 4K à 60 IPS ou en 1080p à 120 IPS. De quoi faire des plans spectaculaires et détaillés surtout avec son système de stabilisation mécanique qui a déjà fait ses preuves.

Le DJI Mini 3 Pro est aussi très à l’aise pour les parcours aériens. Il comporte notamment une détection d’obstacles sur 3 directions avec des capteurs situés à l’avant, à l’arrière et sous le drone. Il peut monter à une vitesse de 16 m/s en mode sport, 10 en mode normal et 6 en mode Ciné, ce qui ne change pas par rapport à la précédente génération. Il gagne cependant en autonomie pour monter ainsi jusqu’à 34 minutes de vol au maximum,

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le DJI Mini 3 Pro.

