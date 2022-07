Pour surveiller votre domicile toute l’année, cette caméra Arlo à -50% est idéale

Même après les grandes vacances, une caméra de surveillance est bien utile pour surveiller les alentours de son domicile. Et ça tombe bien puisque la Essential Spotlight XL d’Arlo, d’une autonomie d’un an, est à 85 euros contre 169 euros.

Les caméras de surveillance proposées par Arlo sont assez onéreuses, et sont donc peu recommandables pour les petites bourses. Toutefois, le constructeur arrive avec une solution pour les budgets plus restreints : la Essential Spotlight. Celle-ci est proposée à un tarif plus abordable, avec les bons compromis. Le modèle XL est d’ailleurs plus endurant et va sécuriser votre domicile pendant un long moment. Amazon le propose aujourd’hui à moitié prix et devient un bon deal côté caméras.

La Arlo Essential Spotlight XL, c’est quoi ?

Une caméra de surveillance sans fil

Capable d’enregistrer des vidéos en 1080p même de nuit

Un projecteur et une alarme intégrée

Une autonomie d’un an

Lancée au prix de 169 euros, la caméra de surveillance Arlo Essential Spotlight XL est aujourd’hui remisée à 85 euros sur Amazon, soit 84 euros de remise immédiate. Il s’agit d’ailleurs du prix le plus bas constaté sur le site du géant américain.

Une caméra deux fois plus endurante

Après la caméra Essential Spotlight, Arlo a conçu une version XL. La différence ? Son autonomie. L’Arlo Essential Spotlight XL garde le look du modèle classique, mais avec une forme plus allongée. Cela est dû à la batterie qui est plus grosse, et tient désormais une année complète contre six mois auparavant. Un avantage qui permet de ne plus se soucier de recharger sa caméra, pendant un bon moment.

Autrement, elle profite de la qualité de fabrication de la marque avec son grand œil et ses lignes toute en longueur. L’objet respire la qualité et la robustesse, avec des finitions exemplaires. Le modèle XL sera capable de résister aux intempéries et aux UV. Entièrement sans fil, l’installation se fait facilement. Vous aurez le choix entre poser la caméra sur une surface plate, l’accrocher à un support prévu à cet effet, ou bien à un support magnétique, très pratique.

Pour les budgets plus serrés, mais sans trop de compromis

Même si cette caméra n’est pas la plus haut de gamme du constructeur, l’Essential Spotlight XL propose une définition en 1080p plutôt efficace. Elle offre une bonne qualité d’image et assure des images bien détaillées de jours. De plus, son angle de vision de 130° permet de surveiller une zone plus large. Une fois la nuit tombée, la vision nocturne prend le relais et c’est réussi. Un projecteur est même intégré afin d’éclairer la zone visée par la caméra. Et si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

En y associant l’application, vous recevrez des notifications dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Ce modèle est doté d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie pour pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs, et demander à votre assistant vocal de vous montrer le flux vidéo de la caméra. À noter qu’il faut souscrire un système d’abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud.

