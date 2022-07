Amazon vous fait économiser 200 € sur le Honor MagicBook 14 AMD (2022)

Parfait pour la rentrée, le Honor MagicBook 14 AMD (2022) est doté de bonnes performances. Il propose aussi un rapport qualité-prix attractif, surtout maintenant qu’il coûte 549,99 euros grâce à cette réduction de près de 30 %.

Avec sa gamme MagicBook, Honor assure qu’un bon ordinateur portable n’est pas forcément au-dessus des 1 000 euros et la marque le prouve avec son MagicBook 14 AMD (2022). Ce dernier embarque une puce AMD suffisamment puissante pour les tâches du quotidien, avec une autonomie conséquente pour en profiter au maximum. Déjà proposé à un bon rapport qualité-prix, le voilà avec 200 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du MagicBook 14 AMD (2022)

Un laptop fin et léger

Un écran IPS FullView en Full HD de 14 pouces

Une puce AMD Ryzen 5 + 8 Go de RAM

Une très bonne autonomie couplée à la charge rapide

Proposé à 749 euros, l’ordinateur portable Honorr MagicBook 14 AMD (2022) bénéficie de 27 % de réduction sur Amazon et se trouve désormais au prix de 549,99 euros.

Un ultraportable simple, mais réussi

Le Honor MagicBook 14 AMD (2022) est équipé d’un châssis en aluminium gris fin et plutôt élégant, avec des contours qui réfléchissent la lumière. Une fois ouvert, on découvre une dalle IPS LCD de 13,3 pouces en ratio 16:9 affichant une définition FHD. S’il vient à manquer un peu de luminosité, l’écran est de bonne facture et se montre assez immersif avec ses bords fins de 4,8 mm sur trois côtés.

Il va plaire aussi bien aux utilisateurs de bureau qu’aux voyageurs. Sa conception compacte et légère le rend plus facile à transporter (15,9 mm d’épaisseur et 1,38 kg). En revanche, on peut souligner la connectique légère avec un seul port USB-C, un USB A 3.2 Gen 1, un HDMI plein format, un port combo jack et deux ports USB-A un peu datés.

Une fiche technique pertinente

La véritable force de cette machine est au niveau des performances. Pour assurer au quotidien, le MagicBook 14 de 2022 embarque une puce AMD Ryzen 5 5500U à 6 cœurs, épaulé par 8 Go de mémoire vive. Le laptop s’en sortira donc très bien pour les tâches bureautiques, pour la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.), mais aussi pour faire tourner des jeux free-to-play. On apprécie également le SSD ultra rapide de 256 Go qui permettra un démarrage rapide et un accès aux données qui l’est tout autant.

L’ordinateur est globalement rapide, et tourne sous Windows 11 pour rendre l’interface fluide. Pour finir, ce modèle se démarque largement par son autonomie. Lors de notre test, le MagicBook 14 a tenu 13 heures et 18 minutes, de 99 à 2%. Un très bon score, qui s’accompagne en plus d’une charge rapide de 65 W qui permet de récupérer 65 % de la batterie en 1 heure, et 100 % en 2 heures 30.

Pour en savoir davantage sur ce produit, nous vous invitons à lire notre test sur le Honor MagicBook 14 AMD (2022).

