Dell Inspiron : ce laptop (i5 11e gen) à moins de 500 € est idéal pour la rentrée

Choisir le PC portable qui vous accompagnera durant votre année scolaire sans débourser une grande somme, c’est possible. Amazon propose aujourd’hui le Dell Inspiron 15 3511 avec près de 30 % de réduction. Il passe ainsi de 679 euros à 499 euros seulement.

Le Dell Inspiron 15 35 11 propose une fiche technique très équilibrée qui conviendra parfaitement à une utilisation bureautique. Ce PC portable performant est équipé d’un processeur Intel de onzième génération et d’un grand écran, le tout dans un châssis robuste, mais discret. Et si son prix frôlait les 700 euros, cet ordinateur portable pensé pour les télétravailleurs et étudiants se trouve aujourd’hui 180 euros moins chers.

Le Dell Inspiron 15 3511 en quelques mots

Un design réussi avec un écran 15,6 pouces FHD

À l’aise pour les tâches du quotidien : i5 11e génération + 8 Go de RAM + 256 Go SSD

Une autonomie confortable et une charge rapide

L’ordinateur portable Dell Inspiron 15 3511 est vendu au prix de 679 euros, mais grâce à une réduction de 180 euros le laptop tombe à 499 euros seulement sur Amazon.

Un ultrabook simple, mais bien fini

Le Dell Inspiron 15 3511 est un ordinateur portable milieu de gamme au design plutôt réussi malgré son revêtement en plastique. Il opte pour un look simple et minimaliste avec un châssis robuste. Pour celles et ceux qui se déplacent souvent, il est assez facile à transporter grâce à ses 19 mm d’épaisseur et son poids de 1,7 kilo.

Une fois allumée on découvre une dalle de 15,6 pouces de très bonne qualité grâce à sa définition Full HD (1920 x 1080). La dalle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Vous allez pouvoir profiter de tout l’espace qu’offre un large écran notamment grâce à ses fines bordures tout autour de l’écran.

Une configuration efficace au quotidien

Dans ses entrailles, on retrouve un processeur Intel Core i5 de onzième génération cadencé jusqu’à 4,20 GHz en mode boost ainsi que 8 Go de RAM. Ce Dell Inspiron fera tourner sans sourciller les applications nécessaires à une utilisation bureautique classique, et pourra même lancer quelques logiciels un peu plus gourmands. De plus, avec son SSD de 256 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, mais apporte aussi plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

L’ordinateur portable se compose d’une connectique assez fournie avec deux ports USB 3.2 Gen , un port USB Type-C, un port HDMI, un port de carte SD et une prise jack. Quant à l’autonomie, sa batterie de 41 Wh assure une autonomie de 6 à 8 heures selon votre utilisation. Ce n’est pas le plus endurant, mais grâce à sa charge rapide vous pourrez récupérer 80 % de la batterie en 1 heure.

Notre sélection de PC portables pas chers

Afin de comparer le Dell Inspiron 15 3511 avec d’autres références actuelles du marché disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros en 2022.

