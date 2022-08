Le nouveau MacBook Pro 13 (M2) est moins cher sur Amazon que sur le site d’Apple

Le nouveau MacBook Pro 13 (2022) change très peu de son prédécesseur. La véritable nouveauté est la puce M2 qu'il embarque. Et pour en profiter, le modèle 8 + 512 Go est à 1 781 euros sur Amazon au lieu de 1 829 euros sur le site d'Apple.

Présenté au côté du MacBook Air 13 pouces 2022, Apple a officialisé le nouveau MacBook Pro 13 pouces 2022. Le point commun entre les deux appareils : la présence du nouveau processeur Apple M2. C’est d’ailleurs la seule chose qui change sur ce nouveau modèle Pro 2022, qui mise tout sur les performances. Rarement en promotion, il est pourtant aujourd’hui possible d’économiser une cinquantaine d’euros.

Le MacBook Pro 13 2022, c’est quoi ?

Les finitions exemplaires

Une puce ultra puissante : M2

Une connectique plus fournie

Proposé à 1 829 euros sur le site d’Apple, le MacBook Pro 13 pouces 2022 avec puce M2 (8 Go de RAM et SSD 512 Go) est disponible moins cher sur Amazon : à 1 781 euros.

Un design inchangé, mais toujours impeccable

Contrairement au MacBook Air 2022, le nouveau MacBook Pro 13 pouces 2022 reprend à l’identique le look des modèles précédents. Il faut dire que le design a déjà fait ses preuves.

On retrouve donc le même châssis en aluminium auquel la marque nous a habitués, ainsi qu’un écran Retina True Tone de 13 pouces, compatible avec une très large gamme de couleurs, ainsi que la présence de la Touch Bar, le MagicKeyboard et le TouchPad. L’ensemble offre une excellente qualité, comme la marque à la Pomme sait si bien le faire. À noter qu’il ne passe pas au connecteur MagSafe comme ses confrères.

Encore plus performant avec la puce M2

La nouveauté majeure réside plutôt à l’intérieur de la machine, qui s’équipe de la toute dernière puce présentée par la marque : la puce M2. Couplé à 8 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, cet appareil répond à la quasi-totalité des utilisateurs les plus exigeants. La nouvelle puce M2 offre des performances 39 % plus élevées que sur le précédent MacBook Pro 13″ en jeu et pour de la retouche d’images. C’est même 3,4 fois plus rapide qu’avec le modèle équipé d’un Intel Core i7 de 8ème génération. L’encodage de vidéos au format ProRes serait trois fois plus rapide d’après Apple.

Côté autonomie, le MacBook Pro 13 M2 peut se vanter d’avoir une meilleure autonomie que le MacBook Air 2022. Ce modèle peut ainsi tenir environ 20 heures en lecture vidéo, et 17 heures en navigation web, grâce à une batterie de 58,2 Wh ( contre 52,6 Wh pour le nouveau MacBook Air) — de quoi tenir une bonne journée loin d’une prise. Du côté de la connectique, le MacBook Pro 13 M1 se limite une nouvelle fois à 2 ports USB-C Thunderbolt 3 / USB4 et une prise casque Jack 3,5 mm.

Quel MacBook vous convient le mieux ?

Afin de découvrir les autres ultraportables de la marque à la Pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs MacBook du moment.

