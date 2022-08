À -43%, le Honor Band 6 est plus abordable que le bracelet connecté de Xiaomi

La concurrence est rude avec Xiaomi et ses Smart Band. Pourtant, le Honor Band 6 est un bon bracelet connecté pour suivre vos activités et cela pendant deux semaines. Aujourd’hui, il ne coûte plus que 27,54 euros contre 49,90 euros à sa sortie.

Les bracelets connectés sont des accessoires parfaits pour vous aider à suivre vos activités sportives, mais aussi suivre votre santé. Aujourd’hui, ces petits trackers sont bourrés de fonctionnalités, proches parfois des montres connectées, pour offrir un suivi complet aux utilisateurs sans payer le prix fort. C’est le cas par exemple du Honor Band 6, qui enregistre la plupart de vos activités sportives, et garde un oeil sur votre sommeil ainsi que votre taux d’oxygénération dans le sang. Elle a de nombreux atouts, et devient plus intéressante maintenant qu’elle perd plus de 20 euros de son prix.

Les points forts du Honor Band 6

Un écran AMOLED de 1,47 pouce

De fonctionnalités santé poussées

Une autonomie de deux semaines

Initialement à 49,90 euros, la bracelet connecté Honor Band 6 est actuellement en promotion à 27,54 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Honor Band 6. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un écran suffisamment grand pour une utilisation confortable

Le Honor Band 6 est un tracker d’activité qui ne se distingue pas particulièrement par son design. Il reste un produit bien fini, avec un look sportif qui se fait vite oublier une fois au poignet avec ses 18 grammes. C’est un bracelet de forme rectangulaire agréable à utiliser. Pour l’écran, Honor ne lésine pas sur la qualité en proposant de l’AMOLED offrant un excellent contraste.

L’écran de 1,47 pouce affiche une définition (194 x 364 pixels pour 282 ppp) correcte. Le rendu des couleurs est plutôt satisfaisant et les informations restent lisibles, à condition de monter la luminosité au maximum. Autrement, Honor s’assure que vous puissiez avoir accès à la plupart des notifications de votre téléphone, le bracelet est capable d’afficher les messages via SMS et de certains réseaux sociaux. Vous pourrez même déclencher l’appareil photo ou contrôler la musique.

Un bracelet bardé de fonctions

Côté fonctionnalités, le bracelet connecté d’Honor est plutôt complet. Il a le mérite de proposer de nombreuses fonctionnalités, comme le suivi du sommeil avec même des suggestions pour améliorer votre sommeil. Il est capable d’analyser la fréquence cardiaque, mais aussi la saturation en oxygène dans le sang, la fameuse SpO2, le suivi du stress ainsi que le cycle menstruel.

Elle apporte de plus un suivi d’activité généreux avec plus de 95 modes sport, dont 10 modes professionnels. C’est d’ailleurs 6 disciplines sportives qui pourront être détectées par le Honor Band 6, comme la course à pied, le vélo elliptique, le rameur, etc. Il profite également d’une protection IP68 et est étanche pour les amateurs de natation ou de sports nautiques jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Pas de GPS ici… Ce bracelet en est dépourvu, mais de ce côté-là, les concurrents ne font pas mieux. Il faudra donc compter sur la précision du GPS de votre smartphone. Pour retrouver toutes les données suite à vos activités sportives, il suffit de vous rendre sur l’application dédiée de la marque.

Une charge rapide très efficace pour le prix

Pour finir, au niveau de l’autonomie, Honor promet une autonomie de deux semaines pour une utilisation classique et dix jours pour une utilisation intensive. Sachez tout de même que l’autonomie est assez moyenne une fois tous les suivis activés. Comptez plutôt une semaine. Là où le constructeur fait mieux que la concurrence, c’est avec sa charge rapide. Selon la marque, en 10 minutes de charge le bracelet récupère trois jours d’autonomie.

