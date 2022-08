Etudiant : quel forfait mobile et box internet choisir pour faire des économies à la rentrée ?

Vous êtes un étudiant et vous venez d'emménager ou vous avez simplement besoin de faire des économies pour la rentrée ? Et pourquoi ne pas penser à votre forfait mobile ou fibre ? Voici notre sélection des meilleures offres sur l'ensemble des opérateurs du marché.

Le Back To School, littéralement « retour à l’école », c’est la période de l’année où les opérateurs de forfaits mobile et de box internet Fibre/ ADSL mettent le paquet pour proposer les prix les plus bas. Si vous êtes étudiant ou simplement si vous cherchez à faire des économies à la rentrée, c’est le moment d’en profiter. Nous avons réuni les meilleures offres du moment depuis notre comparateur pour vous aider à faire le meilleur choix.

Voici les forfaits mobiles les plus intéressants du Back to School

Le forfait 50 Go chez Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile n’est pas non plus à la traîne concernant les promotions sur ses forfaits mobiles. Pour le début des périodes estivales, l’opérateur a revu ses forfaits pour proposer des prix encore plus intéressants. Cette fois-ci on parle d’un forfait de 50 Go à 7 euros par mois. Forcément, ce forfait propose aussi des communications en illimités concernant les appels, les SMS et les MMS en France et depuis l’Europe et les DOM. Sur ce dernier point Cdiscount Mobile (tout comme les autres forfaits de cette sélection, est on ne peut plus attractif puisque l’Arcep le place comme le réseau de Bouygues Télécom numéro un au sujet de la qualité des communications dans toute la France. Pour l’étranger, ce forfait donne droit à une enveloppe de 11 Go.

Vous avez jusqu’au 15 aout pour profiter du forfait sans engagement de 50 Go à 7 euros par mois chez Cdiscount Mobile.

Le forfait 30 Go chez Auchan Télécom

Même en dehors des périodes de promo, les forfaits mobile de chez Auchan Télécom ont tout ce qu’il faut pour vous faire craquer : des enveloppes de données 4G pour pas cher ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM. Cette fois-ci c’est pas moins de 30 Go qui sont à l’honneur pour un forfait de seulement 5,99 euros par mois.

Avec le réseau de Bouygues Télécom couvrant 99% de la population en France Métropolitaine et une moyenne de 55 Mb/s en téléchargement selon les chiffres de l’Arcep, autant dire que vous serez à l’aise pour profiter de tout ce que peut offrir votre mobile où que vous soyez. Vous bénéficiez également de 10 Go de données valables à l’étranger (Europe et DOM), bien pratique pour vérifier une info depuis son mobile sans avoir à payer un supplément.

Jusqu’au 15 aout 2021, le forfait sans engagement de 30 Go chez Auchan Télécom est à 5,99 euros par mois et n’augmente pas de prix même après un an.

Le forfait 60 Go chez NRJ mobile

L’opérateur virtuel NRJ mobile reste fidèle à lui-même en proposant des prix défiant toute concurrence. Pour moins de 3 euros par mois, son forfait délivre pas moins de 60 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine. Son enveloppe est plus élévée que les deux autres forfaits, de quoi naviguer confortablement sur les réseaux sociaux sans avoir besoin de se connecter au Wi-Fi, Vous pouvez même penser au partage de connexion en cas de besoin. Comme Cdiscount Mobile et Auchan Télécom, NRJ Mobile est un opérateur virtuel (MVNO) utilisant le réseau de Bouygues Télécom.

Le forfait inclut les appels et SMS/MMS illimités dans l’Hexagone. Si vous voyagez à l’étranger, vous pourrez compter sur une enveloppe supplémentaire de 10 Go de 4G. Les appels et SMS/MMS illimités seront également illimités pour rester en contact.

Comme les forfaits précédents, il faudra payer 10 euros en plus du premier mois afin d’obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe.

Jusqu’au 16 aout 2022, le forfait NRJ mobile avec 60 Go de données 4G est à 7,99 euros par mois sans que le prix augmente au bout d’un an.

Voici les forfaits de box Internet fibre les plus intéressants du Back to School

Bbox Fit Fibre : 9,99 euros par mois pendant un an

L’offre Bbox Fit de Bouygues Telecom est aujourd’hui l’abonnement fibre le moins cher du marché. Cette offre se concentre sur l’essentiel tout en proposant une ligne fibre de qualité. Tout d’abord, cette offre vous fait disposer d’une ligne téléphonique avec des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, en DOM, mais aussi dans plus de 110 pays en Europe.

Mais le plus intéressant, surtout pour le prix, c’est le volet Internet avec un débit débit fibre qui monte jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et en upload. De quoi pouvoir profiter de tout votre contenu vidéo en streaming jusqu’en 4K ou de jouer en ligne sans contraintes. Cerise sur le gâteau, dans le cadre d’un changement d’opérateur, c’est Bouygues Telecom qui fera les démarches pour résilier votre ancien abonnement sans démarche supplémentaire de votre part.

L’offre en cours chez Bouygues Telecom avec la Bbox Fit est valable jusqu’au 20 septembre 2022 à 9,99 euros par mois pendant 12 mois avec un engagement de un an. Le prix passe ensuite à 30,99 euros mensuels.

SFR Fibre Starter : 16 euros par mois pendant un an

Avec cette offre en série limitée donnant accès à une box SFR Fibre à 16 euros par mois pendant deux ans, l’opérateur au carré rouge propose clairement l’abonnement le plus avantageux du moment. En choisissant cet abonnement, vous profiterez d’une ligne fibre pouvant aller jusqu’à 500 Mbit/s de débit en symétrique (en téléchargement et en envoi). Cela vous sera notamment utile pour tout un tas d’usages comme le téléchargement en P2P, le streaming de jeux et de vidéo et même l’utilisation d’objets connectés.

Le plus de SFR c’est l’apport de la TV. L’opérateur propose 160 chaînes TV dans son abonnement sans coût supplémentaire et avec une box TV dédiée et incluse. Avec le débit fibre, vous profiterez donc d’une majorité de chaînes en qualité HD et même en 4K pour certaines d’entre elles. La téléphonie n’est pas non plus en reste avec une ligne fixe disposant des appels illimités vers les Fixes en France et vers plus de 100 pays en Europe et dans le reste du monde.

l’offre fibre SFR Fibre starter est valable jusqu’au 15 aout 2022 et est à 16 euros par mois pendant deux ans avant de passer à 38 euros mensuels. Un engagement de un an est nécessaire pour pouvoir en bénéficier. De plus, il y a également deux mois offerts.

Orange Livebox fibre : 19,99 euros par mois pendant un an

Orange propose évidemment une ligne téléphonique fixe avec son offre Livebox Fibre, incluant les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à l’étranger. L’opérateur ne néglige pas non plus l’offre TV contrairement à Sosh, et propose un catalogue de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD, mais surtout la fourniture sur demande d’un décodeur TV lui aussi compatible 4K.

Le plus important, c’est bien entendu l’accès à Internet via la fibre optique. Avec cette offre, les débits théoriques sont de 500 Mb/s en téléchargement et également 500 Mbit/s en envoi. Les infrastructures de l’opérateur historique en France sont d’excellente facture et offre un débit constant, de quoi télécharger très rapidement, regarder en streaming sans perte de qualité ou encore gérer votre installation domotique sans ralentissement.

Jusqu’au 17 août 2022, l’offre Livebox Fibre est aujourd’hui disponible à seulement 19,99 euros par mois pendant un an. L’engagement de 12 mois correspond à la période de promotion, puis le prix passera ensuite à 41,99 mensuels si vous souhaitez conserver votre abonnement.

Quelles sont les meilleures offres fibre et ADSL ?

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

