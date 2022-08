RED offre un smartphone Samsung compatible 5G avec ce forfait 100 Go

Si vous ne savez pas quel smartphone choisir avec votre nouveau forfait, RED by SFR a pensé à vous en offrant un Samsung Galaxy A33 avec son forfait mobile de 100 Go en 4G ou 5G, à partir de 20 euros par mois.

RED a décidé de profiter lui aussi de l’été pour relancer son offre RED Deal permettant d’obtenir un smartphone offert avec un forfait mobile. Il est question cette fois-ci d’un Samsung Galaxy A33 fourni avec un forfait de 100 Go, le tout pour un prix mensuel vraiment intéressant, avec engagement cependant.

Que propose cette offre chez RED by SFR

Un forfait comprenant les appels, SMS et MMS illimités

Avec 100 Go en 4G ou 5G en France et 15 Go en Europe/DOM

Un Samsung Galaxy A33 5G (neuf) offert en version 128 Go

Jusqu’à ce soir, le forfait RED 100 Go accompagné d’un Samsung Galaxy A33 5G (128 Go) est disponible à 20 euros par mois en 4G et à 25 euros par mois en 5G. Le prix reste fixe même après la première année, mais demande un engagement de 24 mois.

Un forfait 4G ou 5G très confortable

Ce forfait RED propose 100 Go de data mensuels. Il s’agit d’une quantité suffisante pour répondre à fond à tous ses usages mobile comme le streaming de vidéo via les plateformes de SVOD, le jeu en ligne ou le partage de connexion. La nouveauté, c’est le fait de pouvoir choisir entre les réseaux 4G et 5G.

RED propose aussi une enveloppe 4G pour l’Europe et les DOM : 15 Go sont prévus pour être utilisés à l’étranger. L’avantage avec SFR, c’est qu’il s’agit d’une enveloppe non décomptée du forfait de base et donc proposée en plus des 100 Go de base.

L’autre grand argument de ce forfait concerne les communications : les appels, les SMS et les MMS sont illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La seule restriction est de 3 h maximum par appels et jusqu’à 125 destinataires par mois.

Un smartphone polyvalent et efficace

Le Galaxy A33 est un bon représentant du segment entrée/milieu de gamme de chez Samsung. Il s’agit d’un grand smartphone équipé d’une dalle AMOLED de 6,4 pouces. La définition est de 2 400 x 1 080 pixels et le taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est donc une dalle aux contrastes infinis en plus d’une fluidité à toute épreuve, ce qui est encore rare sur ce positionnement prix.

Sur la partie photo, on retrouve un module photo avec 4 capteurs avec une caméra principale de 48 mégapixels, mais également un capteur ultra-grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Si ce n’est pas le plus puissant smartphone du marché, ce n’est pas pour autant que la partie technique est à la rue. Le A33 embarque une puce Exynos 1280, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’expérience utilisateur est fluide grâce à l’interface One UI 4.1 sous Android 12 et ce quel que soit votre usage, de la simple navigation web aux sessions de jeu. Il est aussi compatible avec la charge rapide de 25 W et peut tenir une journée complète grâce à sa batterie de 5 000 mAh.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A33.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

