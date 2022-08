Samsung Galaxy Tab S7 FE : la tablette presque premium chute sous les 300 €

Voilà une très bonne affaire chez Boulanger et Cdiscount en ce moment. Un pack regroupant une Samsung Galaxy Tab S7 FE et un Book Cover est actuellement en promotion à seulement 299 euros chez l'un et la tablette seule est à 289 euros chez l'autre.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est une des valeurs sûres du monde des tablettes. Elle n’est certes pas aussi premium que les séries régulières, mais elle offre tout ce que l’on peut attendre de ce type de matériel, à savoir la finition et le savoir-faire de Samsung en plus. De base moins chère que les autres modèles haut de gamme de la marque, elle devient aujourd’hui encore plus abordable en chutant sous les 300 euros.

Quels sont les points forts de la Galaxy Tab S7 FE ?

Une tablette au look premium et aux finitions solides

Le Snapdragon 750G et ses bonnes performances

Une grosse batterie de 10 090 mAh + charge rapide

Le S Pen est inclus + Book Cover dans le pack

Au lieu de 599 euros au lancement, mais maintenant vendu à 499 euros, ce pack regroupant la Samsung Galaxy Tab S7 FE (4+64 Go) et la Book Cover est en ce moment remisé à 299 euros chez Boulanger en combinant une ODR de 100 euros et 100 euros supplémentaires en bonus de reprise.

On trouve également la tablette seule à 289 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo « 20EUROS » et en déduisant les 100 euros de l’ODR.

Une tablette intermédiaire avec des compromis, mais de belles prestations pour son prix

La Galaxy Tab S7 FE fait, comme son nom l’indique, partie de la gamme FE (Fan Edition) de la marque coréenne. la S7 FE reprend les bases de la gamme premium des Galaxy Tab S7, tout en étant plus accessible. Ainsi, la tablette embarque d’un écran LCD de 12,4 pouces avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels.. Pas d’AMOLED, ni de 120 Hz (limité à 60 Hz) mais elle offre une belle luminosité avec 600 nits d’indice et un excellent calibrage d’usine.

La S7 FE embarque une puce Snapdragon 750G couplée à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Cette configuration délivre de très bonnes performances et une expérience fluide, que ce soit en multitâche, en lecture vidéo et même en jeu. Mais l’une de ses plus grandes qualités, c’est sans doute sa batterie. Elle s’équipe d’une grande batterie de 10 090 mAh qui peut faire tenir la tablette toute une journée et demie en utilisation classique, en passant de la vidéo, au jeu et à la navigation sur le Web.

Un design premium qui fait mouche

Le modèle FE n’a rien à envier à la version S7 classique en termes de design. Elle propose des finitions aussi soignées et réussies, une conception légère (608 grammes sur la balance) et une finesse certaine (6,3 mm). La façade arrière accueille un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est fourni dans la boîte. Samsung a tout de même décidé de faire l’impasse sur tout capteur d’empreinte digitale. Il faut donc se contenter d’un déverrouillage via la reconnaissance faciale.

Ce n’est finalement que le nombre d’appareils photo à l’arrière qui peut différencier ses deux modèles. La version FE n’en possédant qu’un seul. Et même si cela n’a jamais été le fort des tablettes Samsung, la S7 FE fait le job avec son capteur arrière de 8 mégapixels. Le capteur avant propose une définition de 5 mégapixels et permet de faire des appels en Visio de bonne qualité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE en version 5G.

