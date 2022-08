La Xbox Series S s’affiche encore plus à petit prix avant la rentrée

S'il y a bien une console de nouvelle génération qui se trouve relativement facilement en stock, c'est bien la Xbox Series S. Elle voit d'ailleurs son prix encore fondre en cette fin d'été en passant de 299 euros à seulement 259 euros grâce à un code promo.

Il s’agit certes de la console next-gen la moins chère du marché, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’en a pas sous le capot, surtout après les récentes mises à jour. En plus de son format ultra-compact et d’un silence de plomb en fonctionnement, elle constitue certainement le meilleur compromis pour jouer aux derniers jeux dans d’excellentes conditions tout en étant à un prix abordable, et d’autant plus avec une promotion.

La Xbox Series S, c’est quoi ?

Un format compact et sans lecteur optique

Parfaite pour jouer en Full HD et pour le Xbox Game Pass

La next-gen moins chère

La Xbox Series S est habituellement disponible à 299,99 euros, mais elle est en ce moment remisée à 259 euros en utilisant le code promo « CR10 » sur Rakuten. On la trouve également à 269,99 euros chez Micromania et Boulanger.

Un petit format qui a tout pour plaire

La Xbox Series S est une version light de la next-gen de Microsoft, d’abord par son design beaucoup plus compact que sa comparse et vêtue d’une robe blanche. Elle dispose tout de même d’un ventilateur imposant placé au-dessus de la coque, mais qui heureusement fait un bruit minime en fonctionnement. Il est possible de la placer à la verticale ou l’horizontale, ce qui facilite son intégration dans un salon ou une chambre. Point de lecteur optique sur cette Series S qui mise à fond sur le dématérialisé notamment dans le cadre d’une utilisation centrée sur le Xbox Game Pass.

La nouvelle manette constitue une bonne évolution de la formule précédente avec quelques ajouts bienvenus comme le bouton Share pour le partage de captures, les gâchettes dotées de moteurs de vibrations supplémentaires ou le revêtement granuleux sur les pognés très ergonomique une fois en main.

Petite, mais puissante

Forcément, des compromis ont du être fait du côté de la puissance, mais la Xbox Series S ne galvaude pas son statut de console next-gen. Elle dispose de la même architecture hardware à savoir un processeur AMD Zen2 et une partie graphique assurée par un chipset AMD RDNA2. Les deux fonctionnent avec des fréquences moins élevées, mais sont capables de délivrer du jeu pouvant tourner jusqu’à 120 FPS dans une résolution native plus basse. La console est donc particulièrement adaptée pour les personnes disposant d’un écran Full HD ou d’un moniteur 1440P. En revanche, on retrouve le même module SSD NVMe en version 512 Go pour des chargements ultras rapides et un lancement des jeux quasi instantanée grâce à la fameuse fonction Quick Resume.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series S.

Comment choisir sa console ?

Vous ne savez pas quelle console choisir entre la Xbox Series S et la Xbox Series X ? Pas de panique, vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans notre comparatif détaillé entre les deux consoles next-gen de Microsoft.

