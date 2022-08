Lenovo Tab P11 : cette tablette compatible 4G chute à seulement 165 euros

Si vous cherchez une tablette fonctionnelle, puissante et pas chère, alors la Lenovo Tab P11 fera surement votre bonheur. Cette dernière est disponible sur Amazon avec un beau rabais : 165 euros au lieu de 265 euros.

Lenovo est l’un des constructeurs majeurs s’étend largement investit sur le marché des tablettes face à la quasi-hégémonie des iPad d’Apple ou des Galaxy Tab de chez Samsung. Mais le constructeur chinois a plutôt choisi de miser sur des modèles abordables sans pour autant sacrifier la qualité. C’est le cas de cette Lenovo Tab P11 compatible 4G qui se retrouve en ce moment avec 100 euros de réduction sur Amazon.

Les points essentiels de la Lenovo Tab P11

Un écran IPS 2K de 11 pouces

Compatible 4G

Une grosse batterie de 7 700 mAh

Au lieu d’un prix barré de 265 euros, la tablette Lenovo Tab P11 compatible 4G LTE est en ce moment affiché en promotion à 215,88 euros sur Amazon, mais une ODR de 50 euros valable jusqu’au 25 septembre prochain permet d’obtenir cette tablette à seulement 165 euros.

Un écran IPS 2K pour une immersion optimale

Pour sa Tab P11 , Lenovo a choisi un châssis en aluminium plutôt qu’en plastique, ce qui lui confère une bonne solidité et une sobriété du plus bel effet. Elle dispose de bordures fines qui lui confèrent un généreux rapport écran-affichage de 85 % . L’écran IPS de 11 pouces est de son côté doté d’une définition 2K, soit 2 000 x 1 200 pixels, de quoi profiter à fond de touts ces contenus vidéo en streaming en haute définition, l’écran étant par exemple certifié pour une diffusion HD de Netflix.

On peut aussi y ajouter un autre argument de poids : une luminosité de 400 nits, parfaite pour garantir une expérience visuelle tout à fait agréable même en plein soleil. Le tout est agrémenté d’une qualité sonore immersive grâce à ses quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Pas un monstre de puissance, mais suffisant pour toute la famille

La Lenovo Tab P11 est avant tout pensée pour un usage familial sans fioriture. Elle est équipée d’un processeur Snapdragon 662, épaulé par 4 Go de mémoire vive, parfaitement à l’aise pour du visionnage de vidéo, naviguer sur internet de manière fluide, et même pour jouer à quelques jeux 2D ou 3D peu exigeants disponibles sur le Play Store. Côté stockage, elle compte sur ses 64 Go de mémoire interne, tout en étant extensible grâce au port microSD.

Et petit atout pour les parents : la Tab P11 intègre le mode Google Kids Space, destiné aux enfants, qui met à leur disposition plusieurs contenus pédagogiques, que Google recommande par ailleurs en fonction des centres d’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, la tablette pourra aussi être utilisée pour des appels en visio grâce à ses deux capteurs : 8 mégapixels à l’avant, et 13 mégapixels à l’arrière.

Enfin, la Lenovo Tab P11 dispose d’une batterie assez importante pour pouvoir tenir plus d’une journée avec 7 700 mAh. elle peut donc assurer en théorie plus de 24 heures d’utilisation, voire plusieurs jours si l’usage est plus modéré.

