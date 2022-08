Le nouveau OnePlus 10T coûte déjà 250 € de moins sur le site officiel

Annoncé ce mois-ci, le OnePlus 10T est un modèle haut de gamme qui a plus d'un atout. Entre ses excellences performances en jeu, son bel écran et sa puce puissante, il a tout pour plaire. Sans oublier son prix, qui passe de 729 euros à 479 euros sur le site de la marque grâce à un code promo et à un bonus reprise.

Plus tôt ce mois-ci, OnePlus a lancé son 10T, un smartphone nouveau haut de gamme qui propose une batterie de fonctionnalités premium, le tout pour un prix de lancement sous les 800 euros. On lui a décerné le prix du meilleur smartphone gaming surtout cette tranche de prix, mais il est aujourd’hui affiché à moins de 500 euros grâce à cette offre.

Les points forts du OnePlus 10T

Un écran FHD+ AMOLED de 6,7 pouces

Un Snapdragon 8+ Gen 1

Une charge 150 W

De grandes performances en jeu

Initialement affiché à 729 euros, le OnePlus 10T peut être acquis pour 629 euros sur le site officiel, grâce au code promo TAKE10T. Puis grâce à une offre de reprise de 150 euros, le smartphone peut revenir à seulement 479 euros.

Un smartphone massif avec l’OLED en prime

Pour son dernier-né, OnePlus a misé sur la grandeur : le 10T possède ainsi une dalle de 6,7 pouces, avec une épaisseur de 8,75 mm pour un poids de 203,5 g. On a donc là un smartphone plutôt massif, et on devra parfois composer avec un léger déséquilibre lors de la prise en main, mais tout cela reste vraiment acceptable. Mais l’un des atouts de ce design reste tout de même le Corning Gorilla Glass, qui protègera efficacement le téléphone. L’autre très bon point, c’est bien évidemment cette dalle OLED en Full HD+, qui possède en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une excellente fluidité dans l’affichage des contenus.

Des performances en jeu bluffantes

Concernant la puissance de son 10T, OnePlus n’a pas fait les choses à moitié et a opté pour une puce Snapdragon 8+ Gen 1, le SoC le plus avancé de Qualcomm qui équipe les smartphones les plus haut de gamme du marché. Une puce qui a également été pensée pour diminuer les problèmes de chauffe, et c’est une très bonne qualité pour celles et ceux qui voudront faire tourner leurs jeux favoris sur ce smartphone. D’ailleurs, c’est simple, puisque le OnePlus 10T pourra lancer les jeux mobiles les plus gourmands en ultra et en 60 IPS. Le multitâche et les autres applications exigeantes pourront quant à elles être exécutées sans aucun accroc.

Concernant la partie photo, le OnePlus 10T se passe du partenariat avec Hasselblad et perd le téléobjectif que l’on pouvait trouver sur le OnePlus 10 Pro. Autrement, on pourra compter sur deux modules assez classiques, un grand-angle avec capteur photo IMX766 de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un objectif ultra grand-angle avec capteur 8 mégapixels et angle de 119,9°. Les clichés seront globalement de bonne qualité, surtout avec le capteur principal qui assure un bon rendu colorimétrique.

Une charge (très) rapide

Le OnePlus 10T se démarque une fois de plus, cette fois-ci avec sa charge à 150 W, ce qui est peu commun, mais très pratique. Si l’autonomie du smartphone est correcte avec sa batterie de 4 800 mAh, sa recharge sera en revanche très efficace, puisqu’en 5 minutes, on pourra récupérer un quart de la batterie. Comptez moins d’une demi-heure pour que le smartphone soit entièrement rechargé.

