Le Samsung Galaxy S21 FE chute à son prix le plus bas grâce à cette offre

Si à sa sortie le prix du Samsung Galaxy S21 FE était assez élevé comparé à la concurrence, il n'a pas fallu longtemps pour le voir baisser. Aujourd'hui, il est possible de l'obtenir à 449 euros grâce à une ODR au lieu de 759 euros.

La gamme Fan Édition de Samsung a connu un franc succès depuis le premier modèle. Si le Galaxy S21 FE a été critiqué pour son prix, il reste un très bon smartphone qui pourrait bien signer la fin de cette série. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il se négocie aujourd’hui 310 euros de moins qu’à sa sortie, grâce à une remise cumulée à une offre de remboursement.

Les atouts du Galaxy S21 FE

Un design soigné avec un écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz ;

de bonnes performances avec le Snapdragon 888 ;

un appareil photo polyvalent.

Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S21 FE est actuellement remisé à 549 euros sur le site Ubaldi, mais grâce à une ODR, il passe à seulement 449 euros.

Un design réussi, malgré quelques concessions

Le Galaxy S21 FE mise sur des matériaux plus simples que la gamme plus premium de chez Samsung. On a donc droit à un revêtement en plastique contre de l’aluminium et du verre, avec des finitions qui restent tout de même impeccables. Le S21 FE propose un look soigné et offre une prise main confortable.

Il profite de l’expertise de Samsung et offre une excellente qualité d’image avec son écran AMOLED de 6,4 pouces qui affiche des contrastes infinis ainsi qu’une définition Full HD+. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement de 120 Hz, et l’expérience utilisateur est très agréable.

Une puce Qualcomm efficace

Le Galaxy S21 FE a l’avantage d’être propulsé par le Snapdragon 888 de Qualcomm, compatible 5G et épaulé par 6 Go de mémoire vive. Une puce qui s’avère légèrement plus efficace que l’Exynos 2100, et assez puissante pour faire tourner n’importe quelle application ou jeu 3D, sans souffrir de ralentissement. Cette puce permet également une meilleure gestion de l’autonomie, mais qui tiendra une journée selon votre utilisation. La charge rapide est plus efficace que le S20 FE, puisqu’elle passe de 15 à 25 W. La charge sans fil est toujours de la partie, même en mode sans fil inversé.

Quant à la partie photo, on retrouve un module composé d’un capteur principal de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et zoom x3 optique de 8 mégapixels. Le capteur selfie est quant à lui de 32 mégapixels. Dans l’ensemble, le S21 FE offre une belle polyvalence et des clichés réussis de jour. Une fois la nuit tombée, les résultats sont exploitables sur le capteur principal.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21 FE.

